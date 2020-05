Arranca la nueva era de la exploración espacial: así puedes seguir la histórica misión de SpaceX en directo

En junio de 2010, la empresa estadounidense Space X lanzaba la Dragon Spacecraft Qualification Unit al espacio para reabastecer a la Estación Espacial Internacional. Una nave, que iniciaba la carrera para encabezar el inicio de los viajes tripulados comerciales, a la que posteriormente le seguiría la Dragon 2 con el objetivo de conquistar el espacio. Una década más tarde, y después de muchas pruebas, el deseo de Elon Musk y el resto de su equipo se hace realidad.

Este miércoles, a las 22.33 hora española, la nave Crew Dragon despegará (siempre y cuando el tiempo lo permita) desde el Centro Espacial Kennedy en Florida para establecer el primer viaje comercial a la Estación Espacial Internacional. Un viaje, tripulado por los astronautas de la NASA Robert Behnken y Douglas Hurley, que marca una nueva era de la exploración espacial.

Objetivo principal: validar el sistema de transporte

Según ha dado a conocer la compañía, el objetivo principal pasa por validar el sistema de transporte con tripulación de SpaceX y la NASA. Desde la plataforma de lanzamiento hasta el cohete, la cápsula o la capacidad operacional, entre otras. A pesar de que la nave es completamente autónoma, Behnken y Hurley realizarán una serie de maniobras manuales con fines de prueba. Mientras que Behnken se encargará de las operaciones tanto de unión como de desunión con la Estación Espacial Internacional, Hurley será el responsable del lanzamiento, aterrizaje y recuperación de la nave.

Tras salir del Centro Espacial Kennedy a las 22.33, la Crew Dragon acelerará a unos 27.000 kilómetros por hora hasta alcanzar la altura necesaria para estar en órbita. Una vez hecho esto, el equipo verificará la cápsula con algunos test y, pasadas unas 24 horas, se acoplará a la Estación Espacial Internacional. Una vez allí, los astronautas pasarán a formar parte de la Expedición 63 y realizarán pruebas en la Crew Dragon y realizarán otro tipo de investigaciones y otras tareas junto con el resto de la tripulación de la Estación Espacial Internacional. Cuando llegue el momento de volver a la Tierra, la Crew Dragon lanzará a los dos astronautas en paracaídas al océano Atlántico.

Cómo ver el evento en directo

Si quieres seguir el evento en directo, podrás hacerlo tanto desde la emisión oficial de NASA TV como de streaming creado por Space X. Unos 58 segundos después del despegue del Falcon 9, programado para las 22.33 hora peninsular, llegará el momento de la máxima tensión mecánica sobre el cohete (Max Q). Cuando hayan pasado dos minutos y 33 segundos, se apagará el motor de la primera etapa, lo que llevará a la separación entre la primera y segunda etapa.

Unos segundos más tarde arrancará el motor de la segunda etapa mientras la primera reingresa en la atmósfera siete minutos después de haber despegado. En el minuto 8:47 después del aterrizaje, se apagará el motor de la segunda etapa y se encenderán nuevamente los motores de la primera etapa para procecer al aterrizaje. Por último, la primera etapa aterrizará en la plataforma Of Course I Still Love You, la Dragon se separará de la segunda etapa y se iniciará la secuencia de apertura de nariz de la nave. Todo ello en 12.46 minutos.