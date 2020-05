Pau Donés agradece el apoyo de "amigos desconocidos" durante su enfermedad en el último tema de Jarabe de Palo

Pau Donés no sabe vivir sin música. En enero de 2019 se despidió de ella de manera indefinida, tras una recaída del cáncer. Poco más de un año después, en pleno estado de alarma, el cantante sorprendía con un anuncio en su balcón y una canción que era toda una declaración de intenciones: "Vuelvo porque de nuevo la música a mi cabeza ha vuelto, vuelvo porque llegó la hora de compartir mis sentimientos, vuelvo porque en pisar en los escenarios es en lo único que pienso". Desde entonces ha estado muy activo en redes sociales, compartiendo todo tipo de detalles sobre su confinamiento y sobre la grabación de un nuevo disco, con una canción dedicada al personal sanitario.

En este tiempo también ha ido desgranando detalles de la salida del nuevo disco de Jarabe de Palo, Tragas o escupes, que en un principio estaba prevista para septiembre pero que finalmente se publicó este martes. Sus letras están llenas de agradeciento y vitalismo y la música sigue fiel a ese estilo tan característico del grupo que siempre transporta a otras latitudes. Algunos de los últimos retoques de este trabajo se han hecho recientemente, de hecho la mezcla acabó el pasado 7 de mayo, por eso la mascarilla ha sido una constante en la recta final del disco. Pero según cuenta en otro tuit, esas canciones "se parieron" en 2 metros cuadrados, en un lugar "pequeño, modesto, pero un lugar precioso, muy inspirador, al lado del Oceano Pacífico".



Buen día Music Lovers...”...vuelvo a ser lo que siempre he querido ser, a hacer lo que siempre he querido hacer...” #jarabedepalovuelvo pic.twitter.com/w53fI7TKOG — @jarabeoficial (@jarabeoficial) April 30, 2020

Hace unos días presentó el videoclip de su primer single: Eso que tú me das, un agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido durante la enfermedad: "Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que a dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no. Muchos eran, como dice mi amigo Mikel Erentxun, amigos desconocidos que con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente supongo que de todo tipo (amigos desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos, no esperaban nada de mi", explica el propio cantante. Su forma de dar las gracias no podía ser otra que con música.