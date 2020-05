Qué fue de Geremi Njitap, jugador decisivo en la novena Copa del Europa del Real Madrid

Es altamente probable que todos los madridistas recuerden a Geremi Njitap por aquel gol que el mediocentro camerunés marcó en Múnich a Oliver Kahn ante el Bayern en los cuartos de final de la Champions League de la temporada 2001/2002.

Un gol que a la postre resultaría decisivo para que el Real Madrid se clasificase a semifinales en un año en el que el conjunto entonces dirigido por Vicente Del Bosque acabaría proclamándose campeón por novena vez en su historia.

Sin embargo, pocos conocerán que Geremi ha sido una de las personas que más ha trabajado por los derechos de los futbolistas en esta etapa del coronavirus, pues el exjugador africano es el vicepresidente de FIFPro.

Para el que no lo sepa, FIFPro es el sindicato internacional de los futbolistas, un organismo que ha velado en todo momento por el bienestar de los jugadores en el que con alta probabilidad ha sido la etapa más complicada de gestionar de la historia del fútbol, al menos a nivel sanitario.

El propio Geremi señalaba en una entrevista con ABC la importancia de los test y dejó claro que no debería ser un problema jugar cada tres días. "Los test dan garantías a los futbolistas y al fútbol para volver a jugar. ¿Si me preocupa que los jugadores disputen partidos cada tres días durante un mes? No es ningún problema, todos hemos jugado cada tres fechas durante nuestra carrera".

Un paso fugaz pero vital por el Real Madrid

Geremi Njitap fichó por el Real Madrid en el verano de 1999. El mediocentro camerunés recaló en el conjunto blanco a razón de 5 millones de euros procedente del Genclerbirligi Ankara turco.

Durante tres temporadas Geremi se convirtió en un comodín para Vicente Del Bosque, entrenador que contó con el africano para 76 partidos entre Champions, Liga, Copa del Rey, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y Copa Intercontinental.

Sin embargo, y pese que a que el salmantino le dedicó varios elogios durante su estancia de blanco, Geremi se marchó cedido al Middlesbrough en el verano de 2002 y tras un año en el 'Boro' fichó por el Chelsea, equipo en el que estuvo cuatro temporadas.

Como curiosidad, merece la pena comentar que después de ser fundamental en el partido de ida ante el Bayern de Múnich, marcando el gol madridista en la derrota por 2-1 ante el cuadro alemán, Geremi sólo jugó un minuto en el partido de vuelta al sustituir a Luis Figo en el minuto 90.

Geremi apenas disputó dos partidos más como madridista en Liga, ante la Real Sociedad y el Deportivo de La Coruña después de ser el héroe madridista en cuartos de final de la Champions. De hecho, Geremi ni siquiera estuvo en el banquillo en la final de la Champions ante el Leverkusen de aquella temporada.

