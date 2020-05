¿Qué fue de Oliver Kahn?: el mayor enemigo público del Bernabéu

El Real Madrid y el Santiago Bernabéu han tenido pocos, si es que alguno, enemigos públicos tan importantes como el excancerbero alemán Oliver Kahn. El que fuera elegido mejor portero del mundo en múltiples ocasiones, es uno de los mayores rivales de la historia del equipo de Chamartín.

Kahn se ha enfrentado al Real Madrid en 12 ocasiones, todas en la Champions League entre los años 2000 y 2007. Diez de ellas en eliminatorias, de las cuales su Bayern salió victorioso en dos y derrotado en tres.

La primera vez que Kahn se midió a los blancos fue en la ya desaparecida segunda ronda de la Champions, en la temporada 1999/2000. El Bayern ganó los dos partidos de esa ronda grupal, uno de ellos por una sonrojante goleada de 4-1. El Real Madrid conseguiría levantarse de ese golpe y solo unos meses después se medirían en las semifinales. El Real Madrid comenzó con buen pie la eliminatoria, merced a un 2-0 en el Bernabéu en un tensísimo partido en el que Kahn se encaró con prácticamente la totalidad de sus rivales e incluso con la afición blanca, a la que mostró cuatro dedos de su mano en señal de burla por la goleada previa. En Munich el Bayern conseguiría un 2-1, insuficiente y el Real Madrid terminaría ganando su octava Champions League en la final contra el Valencia.

Kahn, en el Bernabéu / Phil Cole/Getty Images

El Bayern se tomaría la revancha la siguiente temporada con un incomensurable Kahn que solo encajó un gol en los dos partidos para acercar al Bayern a su cuarta Champions.

En la temporada 2001/2002 ambos conjuntos se medirían por tercer año consecutivo. Sería en los cuartos de final, cuya ida en Munich se llevó el Bayern por 2-1. Tras aquel partido, jugadores como Salihamidzic aseguraron que el Real Madrid no podría con ellos porque "se cagaban". Kahn fue aún más lejos y retó a los blancos: "No me meten dos goles en el Bernabéu ni borracho". El resultado no fue el esperado para él, pues Helguera y Guti pusieron al Madrid en las semifinales, camino de la Novena.

Dos eliminatorias más se enfrentaría Kahn con los blancos, en 2004 y en 2007, una para cada equipo y todas ellas cargadas con la habitual tensión, brusquedad y agresividad de jugadores como el propio Kahn, que un año antes de retirarse, a sus 38 años, volvió a dar la nota encarándose con varios jugadores en el Bernabéu.

Una carrera brillante

Colectiva e individualmente la carrera de Oliver Kahn es envidiable ante los ojos de prácticamente cualquier futbolista, especialmente de los porteros. Ganó una Champions League, ocho Bundesligas, seis copas nacionales, seis copas de la liga, una Intertoto y una UEFA.

Con la selección alemana levantó la Eurocopa de 1996 y perdió la final del Mundial de 2002 ante la Brasil de Ronaldo. Final en la que falló al no conseguir blocar un tiro fácil de Rivaldo cuyo rechace aprovecharía Ronaldo para hacer el 1-0 para la canarinha. Sin embargo, ni aquel error empañó el espectacular torneo que hizo el de Karlsruhe, por el que le otorgaron el Balón de Oro del torneo, el único portero que lo ha conseguido en un Mundial.

Además de eso, volvió a ser elegido el tercer mejor jugador del mundo de 2002 por la prestigiosa revista France Football, que le dio el Balón de Bronce por segundo año consecutivo.

Kahn consuela a Cañizares / Neal Simpson/EMPICS via Getty Images

A pesar de su ganada fama de portero gruñón, irascible e incluso agresivo, hubo una ocasión en su carrera en la que todo el mundo del fútbol se puso de acuerdo para alabar su deportividad. Fue el día que ganó la Champions League: fue héroe al parar tres penaltis al Valencia en la tanda que decidió el vencedor. El portero rival, Santi Cañizares, comenzó a llorar desolado por el resultado. Entonces, el gran héroe de la noche, Kahn, dejó la celebración a un lado para tratar de consolar al portero español.

Su vida tras su retirada

Kahn dejó el fútbol en 2008 y recibió una espectacular despedida de su afición después de un partido homenaje. El Allianz Arena colgó el cartel de no hay entradas y al final del encuentro estuvo durante varios minutos aplaudiendo sin cesar a la que ya era su leyenda.

Kahn, como comentarista, en la previa del Bayern - Real Madrid de 2014, que ganarían los blancos 0-4 / Stuart Franklin - UEFA/UEFA via Getty Images)

Desde aquel día se ha mantenido unido al fútbol. En Asia siempre fue un gran reclamo publicitario, en gran parte debido a la enorme sensación que causó en el Mundial de Corea y Japón en el que fue elegido mejor jugador. También se sacó el título de entrenador, aunque dio el paso a los micrófonos en vez de a los banquillos, para comentar los partidos en cadenas alemanas. Allí mantuvo su fama de agitador con comentarios como: "Últimamente veo más los abdominales de Cristiano Ronaldo que los pechos de mi mujer" o como que el Real Madrid era el equipo que mejor le venía al Bayern en la eliminatoria de Champions en la que se acabaron imponiendo los españoles, 0-4 en el Allianz incluido.

También tiene una fundación de ayuda a los jóvenes e incluso ha colaborado con la Fundación del Real Madrid en Alemania. Además, ha tenido tiempo para sacar tres libros, dos autobiográficos y uno sobre su Fundación.

Actulamente es directivo del Bayern y ha sido designado para sustituir a Karl-Heinz Rummenigge, a quien reemplazará como máximo mandatario del equipo alemán a partir de 2022.

