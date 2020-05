"No soy verde, ni rojo, ni naranja, ni azul... simplemente soy un español más", dice el jugador del Real Madrid ante las acusaciones que ha recibido en los últimos días por dar 'me gusta' a un mensaje en el que se veía una camiseta con el lema 'All Cayetanos Are Bastards' (Todos los Cayetanos son bastardos).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon) el 28 May, 2020 a las 8:29 PDT

El futbolista asegura que está "decepcionado, cansado y preocupado" por la "situación insólita" que ha vivido en las últimas jornadas en las redes sociales. "Mi opinión, si es que a alguien le interesa, es que es momento de que los políticos (sean del partido que sean) estén unidos", añade.

