Simón no se plantea dimitir: "Es una cuestión de profesionalidad, no voy a dejar las cosas a medias"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado en la rueda de prensa en la que ha confirmado que toda España salvo Madrid, Barcelona, Lleida y Castilla y León estarán, mínimo, en la fase 2 de la desescalada que en ningún momento se está planteando dimitir a pesar de las críticas recibidas en los últimos días en el Congreso. Tras hacer público el contenido del informe que la Guardia Civil ha entregado a la jueza Rodríguez Medel sobre la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19, Simón ha asegurado que no está pensando en "bajarse del barco" y que seguirá trabajando para atajar la emergencia.

"No veo los debates del Congreso y menos en este periodo. Yo no voy a dejar de hacer mi trabajo con todo el esfuerzo que pueda. Si se considera que debo dejar de hacerlo y alguien toma la decisión de poner a otra persona en mi lugar, lo aceptaré. Pero desde luego no me voy a bajar del barco (...) No es una cuestión de abandonarlo para evitar riesgos de esta exposición. Es una cuestión de profesionalidad y no puedo dejar las cosas a la mitad", ha asegurado Simón.

No es la primera vez que Fernando Simón se refiere a este informe. Ya esta semana aseguró que "para nada tenía miedo" de las acusaciones de ese informe. Este jueves, Simón ha vuelto a dejar clara su predisposición para colaborar en lo que sea necesario con la Justicia y ha asegurado que todos sus esfuerzos están centrados en continuar trabajando para acabar con la pandemia. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apuntado que para su departamento es un honor contar con Fernando Simón.