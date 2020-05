Bruselas desvincula el cierre de Nissan en Barcelona de su autorización de ayudas al gobierno francés

La Comisión descarta relación entre el cierre de Nissan en Barcelona y su nueva política de ayudas de Estado para subvencionar con dinero del presupuesto público a empresas privadas con problemas. La Comisaría Europea de Competencia ha respondido así a la pregunta de la Cadena SER para clarificar si hay que modificar las normas actuales y evitar que subvenciones nacionales a empresas de ámbito europeo se traduzcan en paro en los países que no puedan financiarlas.

Vestager autorizó el 30 de abril una garantía de 5.000 millones del gobierno francés para que Nissan pudiera obtener créditos. Esta autorización no incluye ningún tipo de condicionalidad sobre el mantenimiento de puestos de trabajo. Hay que modificar las normas. "No creo que el problema se resuelva a través de la política de Ayudas de Estado. Es necesaria una reflexión más amplia", ha dicho en rueda de prensa.

La danesa Vestager, máxima representante del grupo liberal europeo en la Comisión piensa que la reflexión es urgente pero la supedita a una segunda etapa, "cuando se haya superado esta ola con los problemas de liquidez", ha dicho.

Para entonces, las cifras del paro en España pueden rozar el 19% según las previsiones de la propia Comisión que de momento carece de respuestas y prefiere no pronunciarse sobre el particular ya que Vestager ha añadido que sobre el caso concreto de Nissan no podía opinar por desconocimiento de la situación.