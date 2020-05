"No tiene competencia en la banda derecha del Real Madrid": Álvaro Benito señala a uno de sus 'titularísimos'

Álvaro Benito y Jesús Gallego han compartido con sus seguidores una nueva charla en la que analizan la actualidad futbolística, entre ellas, la del conjunto blanco, quien esta semana se mostró encantado de que vuelva La Liga con fechas ya establecidas.

De los más afortunados dentro de esta dramática pandemia que se ha vivido, son los jugadores lesionados de gravedad que veían cómo la temporada finalizaría sin volver a pisar el terreno de juego, y que sin embargo, en este contexto ven algo de optimismo. Uno de ellos es el joven futbolista del Real Madrid, Marco Asensio.

Álvaro Benito lo señala como "el gran beneficiado junto a Hazard" y es optimista con el futuro cercano del balear. "En un buen estado, Marco Asensio no tiene competencia en la banda derecha del Real Madrid" afirma el técnico que va más allá en las cualidades de Asensio "Ese jugador no lo tiene. Al Real Madrid le falta gol, desequilibrio, y Marco lo tiene. Que se quede en un buen jugador o de los mejores depende de su cabeza".

Álvaro Benito se deshace en elogios con el futbolista recuperado en los balncos: "No hay tantos que tengan esa arrancada, esa potencia, lee bien el fútbol, comprende el juego. Tiene un cañón en su pierna izquierda, que eso no se ve tanto últimamente".

Marco Asensio, al que "veía un poco conformista", tiene ante sí una oportunidad de oro, así lo explica el comentarista de Carrusel Deportivo: "Ahora es su momento. Él lo sabe, lo siente así. Cuando estás tanto tiempo fuera, cambia tu mentalidad".

El balear volverá a los terrenos de juego para finalizar la temporada, sin embargo si fuese por nuestro técnico, sería en una zona muy diferente a la que lo hemos visto, así lo explica Álvaro Benito: "Para mí, pasa demasiado tiempo en zonas que no tiene que estar. No tiene que combinar tan atrás y no tiene que estar cerca de Kroos y Modric. Prefiero que reciba más balones y sea mas definitivo, en zonas más adelantadas"

"Si fuera entrenador le diría desequilibra, chuta, en una posición más arriba en el campo", aconseja Álvaro Benito que señala a su mentalidad como lo más importante para hacer de Asensio un jugador capital en el club de la capital madrileña.

