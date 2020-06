"El coronavirus se está adaptando al ser humano para no matarlo y poder sobrevivir en él"

Los expertos consultados por la SER creen que todavía no hay evidencias científicas suficientes que avalen la teoría de los virólogos italianos de que el virus ha perdido fuerza. Pero sí afirman algo importante: frente a la inmunidad está mutando en menos agresivo para no morir.

Así lo asegura María Velasco, la jefa de investigación de la Fundación del Hospital de Alcorcón, quien señala que "ahora hay ingresos menos graves que al principio de la epidemia seguramente por varios motivos: porque la población vulnerable ahora está mejor protegida, porque hay menos carga viral al haber muchos menos casos y también porque haya habido mutaciones y cambios del virus para adaptarse a los anticuerpos del ser humano".

A juicio de la doctora Velasco, "todos los microorganismos que viven en una especie, se tienen que adaptar a ella y no matarla para poder sobrevivir y no desaparecer y el coronavirus se ha hecho más adaptativo al humano".

Este lunes, un médico italiano -conocido por ser el doctor de Berlusconi- aseguraba que el coronavirus "clínicamente ya no existe" pero pronto varios expertos en el virus y enfermedades infecciosas aclararon que esa aformación no está respaldada por la evidencia científica y explicaban que no hay datos que demuestren que el coronavirus está cambiando significativamente, ya sea en su forma de transmisión o en la gravedad de la enfermedad que causa.



Por segundo día consecutivo, España no registra ningún muerto por coronavirus en las últimas 24 horas. El número de contagios, en cambio, se ha duplicado respecto a este lunes: ha pasado de 71 positivos nuevos a 137 registrados en el último día.