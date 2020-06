Diego Pablo Simeone y Germán el Mono Burgos han sido una de las parejas más sólidas de la última década en el fútbol español. Primero y segundo técnico del Atlético formando una pareja que lo ha ganado casi todo con el equipo rojiblanco y que separarán sus caminos cuando acabe esta temporada, según ha anunciado Burgos a través de las redes sociales del conjunto madrileño.

El Mono no ha dudado en hablar de lo "maravilloso" que ha sido tener una conexión tan especial con el Cholo. "Simeone es un amigo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos entendemos con señas, miradas, cabezazos...", dice el hombre que ahora quiere iniciar una carrera como primer entrenador aunque no ha aclarado cuál puede ser su próximo destino.

"He almorzado y cenado más con el Cholo que con mi familia: ocho años en la selección argentina, en el Atlético como jugadores y otros ocho como entrenadores. Es muchísimo tiempo... Entenderse con señas y sin señas... Es maravilloso", insiste Germán Burgos en el vídeo.

El abrazo pendiente

De los momentos que el técnico se queda para siempre destacan los abrazos que, según recuerda, se ha dado con su compañero a lo largo de estos años juntos en el Atlético de Madrid. "El primero, al ganar la Liga [en el Camp Nou] y el segundo, en el vestuario de Anfield", dice recordando el último partido de los rojiblancos en la Champions, que ganaron por 2-3 al Liverpool a domicilio para pasar a cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Nos debemos el tercero cuando salgamos campeones de la Champions League", ha señalado demostrando que tiene ese título entre ceja y ceja. De hecho, ha estado a punto de ganarlo con el Atlético tras sendas finales contra el Real Madrid en Lisboa y Milán.

Porque a lo largo de su discurso, el Mono ha insistido en que perseguirá sus objetivos hasta su último día en el club rojiblanco, y uno de ellos es ganar esta Champions. "No me va a bastar el tiempo y las ganas para salir campeón. Me quiero retirar del Atlético siendo campeón", ha señalado recordando que la Liga de Campeones le puede brindar esa última gran oportunidad antes de marcharse del club.

