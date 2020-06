Pedro Sánchez rechaza el "veneno del odio" y exige no usar la bandera como un "arma"

"La bandera es un rectángulo de tela cosido con 47 millones de hilos, uno por cada español. Nadie está fuera de la bandera y nadie tiene el derecho de usar la bandera contra otros. No hay buenos y malos españoles. No usemos la bandera como si fuera un arma o una frontera que separa. No usemos el nombre de España en vano". Así se he expresado el presidente del Gobierno durante el debate parlamentario de la prórroga del estado de alarma, en el que también ha hecho un alegato feminista: "El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Lo digo alto y claro: viva el 8 de marzo".

En su respuesta, desde Vox, Santiago Abascal a respondido a Sánchez: "Nos reprocha que utilicemos la bandera de España pero sus socios no paran de quemarla".

Sánchez ha dedicado además la parte final de su discurso ante el pleno del Congreso para pedir la última prórroga al estado de alarma a subrayar la necesidad de acabar con la crispación política y "decir no al veneno del odio", a la violencia "física y verbal" y a la "provocación". "Demostremos la utilidad de la política, demostremos que servimos para algo más que para llenar titulares de crispación e insultos", ha apuntado Sánchez tras lanzar una advertencia sobre los efectos que en la sociedad tiene la confrontación extrema. "Lo estamos viendo en EEUU y no queremos verlo cuajar en España: el veneno es el odio, y el veneno del odio es el más dañino, corroe la sociedad y aniquila las comunidades", ha remarcado en los últimos pasajes de su intervención ante el hemiciclo de la Cámara Baja.

Toda la información sobre el coronavirus

