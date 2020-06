Bluetooth, sonido estéreo y botón multifunción: así son los auriculares más vendidos en Amazon

Se han convertido en un apéndice del cuerpo. Los auriculares han pasado a formar parte de esa lista de elementos indispensables sin los que salir de casa. A las llaves, la cartera o el teléfono móvil se ha sumado, de un tiempo a esta parte, un dispositivo que, como toda la tecnología, ha ido evolucionando a pasos agigantados y transformándose para ir cubriendo, poco a poco, las necesidades del ser humano. Atrás quedó, por ejemplo, el problema de los nudos en los cables cuando se guardaban en el bolsillo o el bolso gracias a la aparición de los cascos inalámbricos.

La marca Homscan dispone en Amazon del modelo QCY, los más vendidos en esta plataforma online. Estos auriculares incorporan tecnología Bluetooth 5.0, sonido estéreo y se adaptan a cualquier usuario gracias a sus tres almohadillas para el oído. El dispositivo, además, incorpora un botón multifunción, una batería de larga duración y un estuche portátil, cómodo de transportar, que sirve también de base para cargarlo. El artículo tiene una nota de 4,3 sobre cinco y suma más de 8.900 valoraciones en la web del gigante comercial.

COMPRA POR 29,99€ EN AMAZON

BLUETOOTH, SONIDO ESTÉREO Y RESISTENTES AL AGUA

Los auriculares inalámbricos QCY, de la marca Homscan, están equipados con tecnología Bluetooth 5.0, más estable en relación con el modelo anterior, con mayor autonomía y que duplican la velocidad de transmisión. Los dispositivos ofrecen un sonido estéreo de alta calidad, bajos fuertes y son capaces, además, de mantener una latencia mínima cuando el usuario está jugando o viendo vídeos en su smartphone u ordenador portátil. Los cascos llevan incorporados un micrófono y un sistema de cancelación de ruido. Ambos pueden contestar y colgar llamadas de forma sencilla –pulsando el auricular–, con una conexión mejorada de antena doble. “Me parecen unos de los mejores auriculares inalámbricos que he probado: se escucha súper bien y son muy cómodos. Muy buenos en calidad/precio”, asegura Santiago Delgado, usuario de Amazon. “El producto en sí es exactamente igual que los Airdots de Xiaomi, pero más económico. Estos son, sin duda, los mejores en relación calidad/precio. Sonido más que decente, micro más que correcto: un producto súper equilibrado”, coincide Isaac R, cliente de esta plataforma online.

El diseño de los auriculares QCY de Homscam, que son resistentes al agua, es minimalista y está pensado para que se ajusten cómodamente a los oídos. Incluso si se utilizan durante un período prolongado de tiempo, los dispositivos no resultarán molestos. Además, el producto incluye tres gomas de diferentes tamaños para adaptar el casco a la oreja. Su estructura se integra perfectamente, segura, y no se caen, por lo que los QCY son ideales tanto para pasear o trabajar como para hacer deporte o ejercicio. “Se adaptan muy bien a la oreja y su forma de botón no incomoda para nada en la parte de dentro del conducto auditivo. Sonido nítido y claro”, explica Antonio Lerma, comprador en esta tienda virtual. “Se ajustan fenomenal a mis oídos, incluso con movimiento. Los he probado haciendo deporte y aguantan muy bien”, detalla Daniel Mig, que ha dado al producto una valoración de cinco estrellas.

BOTÓN MULTIFUNCIÓN

Si algo destaca por encima de todo en estos auriculares es su botón multifunción, capaz de controlar la mayoría de funciones con solo pulsarlo. Cada casco incorpora uno independiente y bastará con tocarlo de determinada forma para llevar a cabo un tipo de actividad concreta: el encedido/apagado se realiza manteniéndolo pulsado durante tres segundos; para recibir una llamada habrá que tocarlo un segundo; en modo de reproducción de música, dos toques en el izquierdo o dos en el derecho servirán para pasar de canción o volver a la anterior. Además, gracias a su función mono podremos utilizar un solo auricular, totalmente independiente. “Después de haber utilizado muchos modelos Bluetooth para correr, este es perfecto porque se puede utilizar individual, no necesita los dos para funcionar”, resume R. A., que también ha dado a los QCY la máxima puntuación.

FÁCILES DE USAR Y BATERÍA DE LARGA DURACIÓN

La funcionalidad de los auriculares QCY va más allá de sus prestaciones y diseño y se hace más patente, de hecho, en el momento de conectarlos a cualquier dispositivo. Es sencillo. En primer lugar, habrá que sacar ambos cascos del estuche de carga; entonces, se encenderán automáticamente y se conectarán al teléfono u ordenador en segundos, una vez los hayamos seleccionado en la lista de redes Bluetooth disponibles. El rango de alcance es de unos diez metros. Si se sobrepasa esa distancia, los auriculares se desconectarán automáticamente; de la misma manera, volverán a conectarse cuando la distancia se acorte. “Alucinando estoy con estos auriculares, tienen un sonido que es una pasada. Emparejarlos fue muy sencillo. Teniendo activado el Bluetooth en el teléfono, al sacarlos de la base se sincronizan uno con otro y ya aparecen. Basta con seleccionarlos y listo”, indica Javier Morales, que ya los ha probado.

Otro punto a favor de los QCY es su batería de 43 mAh para cada auricular. Con un consumo bajo de energía, los dispositivos tienen una autonomía de hasta cuatro horas de conversación o música de forma continuada y con una sola carga. El estuche de los auriculares hace de base de carga, es portátil y proporciona una carga rápida. Además, dispone de un sistema magnético integrado que evita que los cascos se caigan. “La fase de carga en su propia caja es excelente y muy cómoda de usar”, escribe Mai kel Rey en la web de Amazon. Lo mismo opina Raquel, otra usuaria: “Destacar su larga duración de la batería y la comodidad a la hora del transporte, ya sea en un bolso o en una mochila”.

