Àngels Barceló, en Late Motiv: "La oposición en este país no sirve para nada"

Àngels Barceló ha acudido este miércoles a Late Motiv para reivindicar, entre otras cosas, el poder de la radio durante la crisis del coronavirus. Un medio de comunicación, que ha recuperado la voz del oyente durante los meses de confinamiento, que ha permitido a millones de personas establecer un vínculo con la normalidad mientras permanecían en sus casas, tal y como ha reconocido la presentadora del Hoy por hoy: "Lo que ha hecho la radio no lo ha hecho ningún medio".

Según cuenta Barceló, el equipo de Hoy por hoy ha dejado de fijarse tanto en lo que se contaba en las redes sociales para centrarse en la voz del oyente, en sus testimonios: "Yo creo que nos habíamos vuelto todos un poco locos con lo que se dice en las redes sociales y nos habíamos olvidado de la llamada del oyente. Durante estos meses hemos recuperado la voz del oyente y el oyente ha recuperado la radio como esa cosa a la que le habla".

"La gente se ha abierto con nosotros en canal"

La periodista ha reconocido que, de cara a la próxima temporada del programa, se han propuesto no perder la voz de los oyentes para que puedan seguir contando sus testimonios frente a las millones de personas que escuchan el programa al otro lado del transistor: "La gente se ha abierto con nosotros en canal, han llamado explicando cosas divertidísimas, pero también auténticos dramas".

Por todo ello, y a pesar de reconocer que ha sido especialmente duro, la periodista ha explicado que lo más bonito de estos últimos meses ha sido hacer la radio. De hecho, y mientras algunos compañeros y compañeras han preferido realizar sus respectivos programas desde casa, Àngels Barceló ha optado por acudir cada día al estudio central de la Cadena SER: "Necesito ver al técnico, necesito ver al productor... me da tranquilidad. Yo no sé si hubiera podido estar tanto tiempo en casa".

La respuesta de España al confinamiento

Por otro lado, Andreu Buenafuente ha querido conocer el punto de vista de Àngels Barceló sobre la respuesta de los españoles y españolas a la crisis del coronavirus. En primer lugar, y después de ver cómo Wuhan cerraba sus fronteras para hacer frente a la COVID-19, Barceló pensaba que sería imposible que pasara algo semejante en nuestro país: "Pensé que nos lo saltaríamos a la torera". Sin embargo, la gente ha seguido las indicaciones del Gobierno y se ha encerrado en sus casas, ya sea por miedo o por responsabilidad".

Respecto a la respuesta de la clase política, la periodista reconoce que una parte de la misma no ha estado a la altura de la ciudadanía. En primer lugar, Barceló ha opinado que el Gobierno lo ha hecho igual que lo hubiera hecho cualquier otro gobierno, con aciertos y desaciertos, porque nadie estaba preparado para esta situación: "A mí me hace mucha gracia cuando acusan al Gobierno de absolutamente todo. Claro que ha cometido sus errores, pero también nosotros porque no sabíamos trabajar de esta manera... y de nosotros no dependía la vida de nadie".

De la crítica al insulto

La periodista también ha hablado sobre la crispación vivida durante los últimos días en el Congreso y de cómo se ha pasado de las críticas al insulto en cuestión de semanas: "Hoy estábamos dando en directo la sesión para la prórroga del estado de alarma y yo espero de alguien que suba a la tribuna, que está en la oposición, que critique al Gobierno si considera que no lo ha hecho bien. Pero, ¿que le insulte? ¿Cómo se pasa de una cosa a la otra? No haciendo política".

A continuación, y para explicar la situación que estamos viviendo, Barceló se ha apoyado en una cita de Patxi López en la que aseguraba que si la política y los políticos no servían para arreglar el país, no servían para nada: "Es el mejor resumen de lo que ha pasado, la oposición en este país no sirve para nada".

Y, según ha augurado la periodista, la tensión política va a ir a peor durante los próximos meses: "Ojalá fuera a mejor, pero las personas que están al frente de los partidos políticos son las que son y no van a cambiar. Superaremos la epidemia, iremos remontando la crisis económica muy lentamente, pero la bronca política está aquí para quedarse".