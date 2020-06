Montero, sobre el público en los estadios: "Los territorios en fase 3 son los que tienen las competencias"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicó sobre la posibilidad de retomar el público en los partidos de fútbol que "los territorios que están en la fase 3 tienen las competencias" y que la decisión dependerá del presidente de cada comunidad.

"Los territorios que están en la fase 3 de desescalada tienen las competencias para determinar dentro de las normas globales, dictadas por Sanidad, la conveniencia de que se celebren determinados eventos", comenzó a explicar.

"En ese marco, está la capacidad por el presidente de cada Comunidad Autónoma en determinando, velando los indicadores sanitarios que tienen a su disposición. En eso consiste un estado descentralizado. Por eso cuando hemos llegado a esta fase, se está produciendo alguna diferencia menor entre las comunidades", añadió.



"Hay que empezar a vivir con normalidad. No tenemos dudas de que cuando el presidente de una comunidad determina que hay condiciones para reunir un evento es porque así lo han aconsejado las autoridades sanitarias", concluyó.

Por su parte, el Ministro de Sanidad Salvador Illa apuntó que "están haciendo un trabajo que se verá culminado el martes que recogerá esas medidas que seguirán vigentes en la nueva normalidad hasta que tengamos una vacuna". "Esta tarde me reuniré con las comunidades autónomas y trabajaremos con ellos el decreto. No estoy en condiciones de anticipar nada", añadió.

Rodríguez Uribes: "A puerta cerrada"

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, explicó este viernes en Hoy por Hoy con Angels Barceló que el fútbol "debe comenzar a puerta cerrada". "La vuelta del fútbol debe ser inicialmente sin público, según mi criterio. Pero es verdad que la Liga es nacional y una regla fundamental es la igualdad de armas entre todos los equipos", comenzó.

"Tenemos que combinar el criterio de salud, que se garantice la igualdad de armas entre los equipos y que las comunidades autónomas decidan. En este momento todo es progresivo y tenemos que empezar con los partidos a puerta cerrada", explicó.

"Las prisas son malas consejeras. Es un buen signo de que haya esas ganas de volver a la normalidad por parte de todos, pero estamos hablando de salud. El porcentaje de inmunidad no es muy grande, tenemos que ser muy prudentes", matizó.

El caso gallego

Según adelantó este jueves Paula Montes en 'SER Deportivos', la respuesta de la Xunta de Galicia a la petición del Celta de Vigo para que entrara público al próximo partido de Liga ante el Villarreal fue que todavía era pronto para contemplar esa situación y que había que tener en cuenta que la Liga es una competición de ámbito nacional.

Abel Caballero, alcalde de Vigo, insistió anoche en 'El Larguero' en la idea de que todos los equipos debían tener las mismas condiciones en el regreso del campeonato. "Los ciudadanos de Vigo me piden lo contrario, me piden que tratemos de que no haya gente en el entorno del estadio porque significará también, si no se mantiene la distancia social, una eventualidad de contagio", señaló en su conversación con Manu Carreño.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.