Toto Wolff: "Es bueno que Hamilton sea el líder en un deporte que está muy dominado por blancos"

El responsable de Mercedes, Toto Wolff, ha asegurado que tiene "la intención" de quedarse en la escudería a pesar de haberse convertido en accionista de Aston Martin, y se ha mostrado orgulloso de que el británico Lewis Hamilton, "el líder en un deporte muy dominado por hombres blancos", se haya pronunciado ante las protestas por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía en Mineápolis.

"Sabemos que Lewis es un gran defensor de las minorías. Para ser sincero, también he aprendido mucho de él. Una vez me preguntó: '¿Alguna vez has pensado que eres blanco?' Y le dije: 'No, nunca lo he pensado'. Y él dijo: 'Pues yo tengo que pensarlo todos los días. Me están haciendo saber que lo soy'. Es muy difícil para nosotros comprender lo difícil que es y, por lo tanto, estoy contento de que haya salido y se haya pronunciado. Es uno de los embajadores de este deporte y creo que es bueno", señaló en una entrevista a la web de Mercedes.

Wolff recordó que él se crió "en un hogar con diferentes nacionalidades", una familia judía donde descubrió "la discriminación" cuando era "un niño". "A veces se necesitan protestas como las de Estados Unidos para provocar una ola masiva de apoyo para cualquier minoría. Creo que es bueno que Lewis sea el líder en un deporte que está muy dominado por hombres blancos.

Además, reconoció que su "prioridad" para el próximo año son "los pilotos de Mercedes". "Valtteri y Lewis y después, obviamente, George -Russell-. Más allá de eso, no debemos descartar a ningún conductor. Es por eso que dije que no quiero descartar a Sebastian -Vettel- como cuatro veces campeón del mundo porque, ¿quién sabe qué pasará en los próximos meses? Si hubiera dicho en enero que no tendríamos carreras en la primera mitad del año, nadie lo habría creído", apuntó.

