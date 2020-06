Lewis Hamilton se ha erigido como una de las grandes figuras del deporte en la lucha contra el racismo, y ha desvelado una de sus experiencias personales en el pasado que hicieron de él un deportista comprometido con esta lucha.

Hamilton desvela que sufrió bullying en el colegio, por tener el color de piel diferente al de la mayoría de la clase, así lo ha reconocido en Instagram. Contó cómo lo ha pasado y qué hizo para ponerle solución a este lamentable comportamiento.

"He hablado muy poco sobre mis experiencias personales. Me enseñaron a no mostrar debilidad. Pero, cuando estaba lejos de la pista me acosaron y golpearon, y la forma para pelear era aprender a defenderme. Así que aprendí karate", afirma. El piloto británico recordó su infancia, a través de sus malos recuerdos relacionados con el racismo: "He leído mucho estos días para estar al día de lo que sucede en nuestra lucha contra el racismo. Me ha traído muchos recuerdos dolorosos de mi infancia", recuerda.

Sin embargo, una de las grandes figuras que ha estado a su lado fue la de su padre: "Gracias a Dios tenía a mi padre. Una figura negra fuerte a la que podía admirar, que me entendía y que estaría a mi lado incondicionalmente. La solución para Hamilton es la unión de la sociedad: "Sólo queremos vivir y tener las mismas oportunidades. No tener que temer a caminar por la calle".

Anima a continuar con esta lucha: "No podemos dejar de pelear. La igualdad es fundamental para nuestro futuro. Nunca me voy a rendir. Piloto por una razón, una más profunda que practicar deporte. Los efectos negativos de todo lo que sufrí de niño no se pueden medir", anuncia.

El Larguero | El Larguero:Charlamos con una perla del Dortmund y Laia Palau [06/06/2020] 00:58:57 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda Parte (06/06/2020) 00:28:49 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Laia Palau: "Estoy muy contenta por la renovación con el Girona" 00:15:28 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera Parte (06/06/2020) 00:29:32 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Mateu Morey: “Haaland es igual de bueno que como se ve en la televisión” 00:06:15 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (06/06/2020 - Tramo de 20:00 a 21:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (06/06/2020 - Tramo de 19:00 a 20:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (06/06/2020 - Tramo de 18:00 a 19:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (06/06/2020 - Tramo de 17:00 a 18:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (06/06/2020 - Tramo de 16:00 a 17:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (06/06/2020 - Tramo de 15:00 a 16:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Hablamos con Yeray Álvarez (05/06/2020) 02:02:49 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Ramón Besa: "Estamos en un contexto de radicalización cada vez más bestia" 00:26:06 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Sitapha Savané: "Los principios no sólo están para cuando a nosotros nos conviene, mi equipo era mi familia" 00:14:02 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Tercera Parte (05/06/2020) 00:57:45 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.