La publicación de Pablo Casado que se le ha vuelto en contra: "Es un 'pequeño' detalle"

A veces la oposición tiene dificultades para criticar al Gobierno. Pablo Casado publicó ayer en redes sociales un tuit en el que señalaba que en abril había caído la producción industrial un 34%. Rápidamente sus palabras se le volvieron en contra por lo obvio: la pandemia del coronavirus ha obligado a ralentizar la economía hasta puntos insospechados.

Las redes sociales no tardaron en incendiarse contestando al líder del Partido Popular que no tenía sentido señalar eso después de que nuestro país haya atravesado la peor crisis económica y sanitaria en años. Algunos han comentado que se le olvida el "pequeño" detalle de que el coronavirus ha causado ya 7 millones de contagios en todo el mundo y 400.000 muertos.

La producción industrial ha caído en abril un 34% en interanual, el mayor desplome de la serie histórica. La automovilística cayó un 92%, lo nunca visto. Y la textil el 77%. Otra vez la mala gestión de la izquierda lleva a España a más paro, crisis y recesión. pic.twitter.com/rM48bCrXyt — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) June 6, 2020 Se te olvida un dato. Pandemia mundial. pic.twitter.com/srQrctDbPT — Domingo 🔻 (@izualdomingo) June 6, 2020

"La producción industrial ha caído en abril un 34% en interanual, el mayor desplome de la serie histórica. La automovilística cayó un 92%, lo nunca visto. Y la textil el 77%. Otra vez la mala gestión de la izquierda lleva a España a más paro, crisis y recesión.", dijo el líder del PP. Cientos de usuarios han destacado que "parece" que Casado obvia lo que ha ocurrido estos tres meses atrás. Lo cierto es que se han registrado las peores cifras de paro de la historia en el mes de mayo. Los ERTE están salvado de manera temporales cientos de miles de empleos mientras que la economía poco a poco se reconstruye.

El Pablo Casado de la pandemia

Pablo Casado, líder del PP, subió una foto en la red social Instagram en la que trataba de reflexionar acerca de la trágica crisis sanitaria que está atravesando España. Casado aparece frente a un espejo, con visible cara de preocupación y los puños sobre la encimera del baño. La publicación viene acompañada de un mensaje: "Esto es una catástrofe en vidas y un drama en empleo. Aquí nadie va a ganar y ya hemos perdido demasiado todos. Más de 20.000 compatriotas fallecidos merecen nuestro respeto, homenaje y luto."

EL "PRESTIGIOSO" ESTUDIO AUSTRALIANO

Como pudo comprobar la Cadena SER, el "prestigioso" estudio australiano que Pablo Casado utilizó para señalar la mala gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus ni era académico ni científico. El informe final no está publicado y su autor reconoció no haber seguido el caso de España ni siquiera a través de la prensa. El 'Informe Grid' que utilizó Casado como referente de prestigio no es académico, ni científico: es de un contable. El centro australiano 'Institute of Certified Management Accountants' ha calificado la gestión de España como la peor del mundo en un artículo elaborado con citas de prensa y observatorios.

En otra ocasión pudimos ver al Pablo Casado más campestre, rodeado de ovejas, mostrando preocupación por el sector agroganadero que estaba sufriendo las graves consecuencias de la crisis.