La historia detrás de un balcón con todas sus plantas muertas que ha conmovido a Twitter

La historia de este balcón de la calle Martín de Vargas, en pleno barrio de Embajadores de Madrid, es la de muchas otras casas de todo el mundo. Hasta hace unas semanas, sus plantas estaban llenas de vida. "Ahora está así de triste porque la pareja que le daba vida murió por COVID", cuenta el periodista José Antonio Bautista en un tuit con la foto que se ha convertido en viral. Él solo conocía a la pareja de vista pero su amiga Petra sabía bien quién vivía ahí.



Hace nada ese balcón era un vergel. Ahora está así de triste porque la pareja que le daba vida murió por covid.

Los balcones muertos son cicatrices visibles de la pandemia. Recuerdo de tantas personas queridas que se fueron. A veces cuesta creerlo. pic.twitter.com/s3EAtKk5iM — José Ant Bautista (@JoseAntonio_BG) June 7, 2020

Petra tiene 90 años y es vecina de José Antonio. Durante muchos años fue la portera de la finca y conoce a mucha gente del barrio. "El otro día me la encontré en el portal y no podía salir a la calle porque se había roto el elevador que salva las escaleras. Me dijo que llevaba dos días sin salir y ella desde las ventanas de su casa solo ve el patio interior, así que le dije que viniera a tomar un café a mi balcón, así veía el cielo y la calle", cuenta el periodista. Recuerda que fue entonces cuando empezó a contarle historias de los edificios de alrededor. "Se detuvo, se puso triste y me preguntó '¿sabes por qué están secas esas macetas?', y me contó que allí vivía una pareja mayor que había fallecido por coronavirus".

Petra, José Antonio y las plantas / .

Petra vive sola y le encantan las plantas. "Dice que son sus hijas" y tiene sus ventanas interiores llenas de macetas. "Cuando habla de los vecinos, suele hacer referencias a sus plantas para ubicarlos", cuenta José Antonio, que reconoce que muchas de las que él tiene se las ha regalado su amiga.

Cuando José Antonio se asoma a su terraza y ve ese balcón le sacude "un golpe de realidad" pero al mismo tiempo observa alrededor "muchas cosas preciosas que brotan y que tienen más fuerza que la muerte". Su barrio está en la frontera del proceso de gentrificación que sufre el centro de Madrid: "Todavía conserva muchos negocios antiguos y vive mucha gente mayor que lleva aquí toda la vida y se conoce, se apoya y se cuida, se respira mucha conciencia colectiva". Eso tiene su reflejo cada día a las 8 de la tarde: "Aquí se aplaude mucho. En mi calle solo hay una persona con la cacerola a las nueve. En parte quizá porque hay mucha gente mayor, en parte porque hay un centro de salud en frente, muy chiquitito pero es un espectáculo, hay un par de enfermeras que salen siempre y saludan a todo el mundo". Por eso, aunque cree que no hay que olvidarse de la situación "tan triste y tan fea", en su barrio ve a la gente "más unida y más solidaria si cabe".

"Los balcones muertos son cicatrices visibles de la pandemia. Recuerdo de tantas personas queridas que se fueron. A veces cuesta creerlo", lamenta el periodista en Twitter. Una luz que sigue encendida en ese balcón le recuerda cada noche que hace muy poco en esa casa había vida.