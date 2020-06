Iván Ramiro Córdoba es una de las leyendas del Inter de Milán. El colombiano lo ganó todo con el conjunto italiano y fue uno de los sueños (al parecer no cumplidos) de Florentino Pérez, que lo quiso para reforzar la defensa del Real Madrid, según ha comentado el exjugador en una entrevista con Sanlorenzoprimero.com.

"Cuando estaba en San Lorenzo, el Real Madrid fue a buscarme e hizo una oferta importante. La relación entre los dos clubes fue excelente y me dijeron que los españoles pagarían más que el Inter y me ofrecerían un mejor contrato", relata. Sin embargo, el defensa tenía claro que el club al que quería ir era el italiano, por lo que le dijo al presidente de San Lorenzo que no cambiaría de opinión y que estaba convencido de que solo quería ir al Inter.

En declaraciones que recoge La Gazzetta, el colombiano pasó por lo mismo un tiempo después, cuando ya militaba en el Inter de Milán. "Le di mi palabra a Massimo Moratti -propietario del club italiano- que me quedaría allí muchos años, pero el Real Madrid seguía buscándome", afirma.

Época triunfal en el Inter

Según su testimonio, cuando Esteban Cambiasso pasó del Real Madrid al Inter el argentino le dijo que "Florentino Pérez le había confiado la misión" de convencer a Córdoba para que fuera a jugar a España. "Dije que no porque quería estar en el Inter. Aún no habíamos ganado nada", recuerda.

Sin embargo, el colombiano lo ganó todo posteriormente con el Inter: cinco Ligas, cuatro copas y otras cuatro Supercopas de Italia, además de una Champions League y un Mundial de Clubes. "Esa decisión fue más que recompensada independientemente del dinero que hubiera recibido".

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.