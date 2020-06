"Hice cambios revolucionarios en el Real Madrid y ganamos tres Champions"

El Real Madrid ha sido el único conjunto capaz de establecer una hegemonía en Europa de tres años, como campeón de la Champions. Un hecho histórico que se ha debido a diversos factores como la calidad, el talento, la gestión de grupo y el estado de forma de los futbolistas. De esto último, se ha encargado desde 2013 hasta 2017, el doctor Jesús Olmo, y en una entrevista se atribuye gran parte del mérito de las victorias del conjunto blanco, gracias a sus métodos "revolucionarios".

El también cofundador de del Football Science Institute (FSI) ha concedido una entevista en la que declara la importancia de los servicios médicos de cada clubo, y se atribuye gran mérito: "Para mí, los servicios médicos deben estar integrados en algo mucho más importante, que es la salud y el rendimiento físico y fisiológico del jugador", afirma.

De esta forma, el doctor Olmo presume de haber llevado hasta el conjunto de la capital de España un método revolucionario, y se autocalifica como "polémico": "El Real Madrid tenía un modelo muy tradicionalista e hice cambios muy profundos y revolucionarios. Drásticos. Se llevaron a cabo con mucha dificultad; todo el mundo sabe que fui muy polémico".

Entre otros, estos fueron los cambios que implementó este doctor granadino: "Cambié el vestuario para poner una sala de fisioterapia mucho más grande, una nueva zona de agua y recuperación y otra de trabajo biomecánico de compensación y contraté a muchos más profesionales". Una ampliación que se fue hasta formar un equipo de catorce personas.

Eso sí admite ciertas diferencias que acabaron por que abandonase el club: "En mi modelo, yo estaba al mismo nivel del entrenador y dirigía mi área. Yo defendí ese modelo, lo creé, y cuando se detuvo me fui", también con el capitán Sergio Ramos aunque admite que la relación actual es buena: "Con Sergio es especial porque tuvimos un enfrentamiento muy grande. Es una persona que, como yo, dice las cosas a la cara. Hice cosas que él no consideró adecuadas, aunque se las expliqué, y cada uno defendió su posición con el máximo respeto. Aun así, no me pongo a sus órdenes; mi criterio debe ser el mío. Tuvimos diferencias, pero a partir de ahí nuestra relación profesional fue muy buena", sentencia.

