El bonito homenaje de Pablo Motos a Pau Donés y la entrevista que no le pudo hacer: "Estoy en la fase final"

Hace apenas unas horas, el grupo de música Jarabe de Palo confirmaba la muerte del que fuera su vocalista, Pau Donés, como consecuencia del cáncer que le fue diagnosticado en 2015. Una noticia que conmocionaba a los millones de seguidores y seguidoras que tenía en todo el mundo, quienes han querido agradecerle su trabajo durante estos últimos años y reconocerle como una persona valiente que siempre ha mirado cara a cara a una enfermedad que ha acabado este martes con su vida.

Entre ellos Pablo Motos, quien ha aprovechado el último programa de El Hormiguero para rendirle un sentido homenaje en directo frente a las millones de personas que ven el programa cada día. Y es que, tal y como reconocía apenas unos segundos después de comenzar el programa, el presentador y el cantante habían forjado una sólida relación desde que Donés visitó por primera vez el programa: "Nos conocimos en el programa y recuerdo que, cuando se acabó la entrevista, estaba muy contento. Me dijo que cómo era posible que no nos hubiéramos conocido antes y me invitó a hacer surf y a esquiar".

"Tienes una vida difícil pero, dentro de esa dificultad, se puede ser feliz"

A raíz de aquella primera entrevista, Pau Donés dejó de ser un invitado más del programa para convertirse en un amigo de verdad, tal y como ha reconocido Pablo Motos: "Era una persona adorable, desprendía optimismo y ternura y, sobre todo, era muy conmovedor hablar con él porque te dabas cuenta de que la enfermedad le afectaba al cuerpo, pero no al alma". El presentador ha asegurado que Pau Donés le demostró que se puede ser feliz aunque tengas un problema grave: "Tienes una vida difícil pero, dentro de esa dificultad, se puede ser feliz. Y él lo era y mucho".

Tras hablar sobre la figura de Pau Donés, Pablo Motos recuerda que recibió una llamada del cantante el pasado mes de enero en la que le confesaba su estado de salud había empeorado. Por esa misma razón, y a pesar de que había prometido retirarse para pasar más tiempo con su hija, decidió adelantarlo todo porque quería sacar un disco antes de morirse.

"La vida es un regalo, Pablo"

Aprovechando la ocasión, Donés también le reconoció que quería una última entrevista, "sin dramas ni nada", dirigida por el presentador de Requena: "Yo le dije que por supuesto que sí y así quedamos". Sin embargo, esa entrevista nunca se llegó a materializar. Después de ver el videoclip de su última canción, en el que se le veía más delgado de lo habitual, Pablo Motos decidió llamar a Pau Donés: "Voy a intentar contaros la llamada palabra por palabra".

Después de los pertinentes saludos, Pablo Motos le explicó que le había llamado para hacer la entrevista sobre la que había hablado meses atrás. Sin embargo, el cantante le explicó que ya era demasiado tarde debido a su estado de salud: "Estoy en la fase final. Yo quería hacer una entrevista contigo para darle a la gente esperanza y para decirles que no pasa nada, que el final también hay que tomárselo con tranquilidad, pero ya no tengo energía".

Después de que Pablo Motos le explicara que lo entendía, el cantante le respondió que tan solo le apetecía quedarse en casa y apreciar las vistas: "La vida es un regalo, Pablo". Por todo ello, y por el recuerdo de su mágica forma de ser, el presentador ha querido dedicarle el programa a una persona que se quedará con él para siempre.