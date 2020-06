La carrera hacia la vacuna para la COVID-19: estas son las investigaciones más avanzadas

Hace apenas unas horas, la compañía estadounidense Moderna anunciaba que su vacuna contra la COVID-19 pasará a la tercera y última fase del ensayo el próximo mes de julio. Después de superar el estudio preclínico y los dos primeros ensayos, en los que se ha probado la vacuna tanto en animales como en personas, los responsables de la vacuna han dado a conocer que las pruebas avanzan a "buen ritmo" y que ya están preparados para el ensayo de efectividad.

De esta manera, la investigación de Moderna se convierte en una de las más esperanzadoras entre las más de 135 que se han desarrollado desde el inicio de la crisis del coronavirus. Y es que, tal y como recoge The New York Times, será la segunda que pase a esta tercera fase tras la desarrollada conjuntamente por la Universidad de Oxford y AstraZeneca Plc, que comenzará la última etapa de los ensayos clínicos este mismo mes.

Los tipos de vacuna en desarrollo

A día de hoy se están desarrollando hasta cuatro tipos de vacuna, tal y como recoge la BBC: vacunas de ADN, de vector viral, proteicas y de virus completo. Las primeras utilizan genes del coronavirus para provocar una respuesta inmune, las segundas se apoyan en un virus para transferir genes del coronavirus al paciente, las terceras se apoyan en una proteína y las cuartas usan una forma debilitada del virus para crear una respuesta inmune.

Tras plantear las diferentes líneas de investigación, los responsables de las distintas vacunas tienen que realizar su estudio preclínico. En esta fase preliminar, los científicos prueban la vacuna en animales para comprobar si produce la esperada respuesta inmune. Según recoge The New York Times, a día de hoy hay más de 125 vacunas que no han superado esta primera fase.

Las distintas fases del ensayo: de la fase preliminar hasta la aprobación

Después de superar esta primera prueba, la vacuna se someterá al ensayo de seguridad. Una primera fase en la que los científicos administran la vacuna a un pequeño número de personas para evaluar su seguridad y confirmar que estimula al sistema inmunitario. A día de hoy existen un total de 7 investigaciones en esta fase. A continuación, las vacunas que han superado la segunda prueba (siete hasta el momento) accederán al ensayo extendido (fase 2), en la que los científicos prueban la vacuna en cientos de personas divididas en grupos para comprobar su eficacia.

En caso de que los investigadores determinen que la prueba ha resultado un éxito, la vacuna pasará a la fase 3. Una fase, a la que tan solo han accedido la desarrollada por Moderna y la de Universidad de Oxford, en la que los científicos administran la vacuna a miles de voluntarios mientras le ofrecen placebo a un grupo de control. Todo ello para descubrir cuántas personas se infectan tras recibir la vacuna en comparación con el grupo de control. En caso de que la vacuna pase cada uno de los ensayos, pasará a la fase de aprobación. Una fase en la que los reguladores de cada país analizarán los ensayos y determinarán si aprueban la vacuna o no.

Los proyectos más esperanzadores

A día de hoy, el proyecto más esperanzador es el desarrollado de forma conjunta por la Universidad de Oxford y AstraZeneca Plc, que comenzará la fase III este mismo mes. A continuación, le siguen la vacuna de Moderna, que accederá a la fase III el próximo mes de julio y otras cinco vacunas que se encuentran en la fase II rumbo a la aprobación.

Entre ellas podemos encontrar la desarrollada por la compañía china CanSino Biologics, la estadounidense de Novavax y la creada por Sinovac Biotech. También la creada por Sinopharm y una quinta desarrollada por BioNTech en colaboración con Pfizer. En definitiva, la carrera hacia la vacuna para la COVID-19 llega a una nueva fase. Una fase que, en caso de resultar exitosa, nos acercará a la cura de un virus que ha contagiado a 7.609.730 personas en todo el mundo y ha acabado con la vida de 424.084.