Historia que tú hiciste, historia por hacer: el nuevo reto psicológico de Zinedine Zidane

Este lunes Álvaro Benito dio en El Larguero dos de las claves para que el Real Madrid triunfe en lo que resta de temporada (una de ellas vale para el resto de los equipos): la figura del entrenador y la importancia de jugar en el Alfredo Di Stéfano.

Para Zinedine Zidane este será su quinto reto al frente del Real Madrid con la rareza de que todos ellos han sido de lo más variados y complicados. Si bien el francés es ya uno de los mejores entrenadores de la historia del equipo blanco, tiene ante sí mismo desafío definitivo.

Primero cogió a un equipo moralmente bajo y enfurruñado tras el adiós de Ancelotti, entrenador que encandiló a la plantilla, y la llegada de Rafa Benítez, técnico que no acabó de cuajar en el vestuario madridista. Tras enderezar el rumbo y ganar la Champions, Zidane sumó su segundo reto: sostener al equipo en lo más alto.

Lo hizo y no sólo eso, aunque vio que el equipo en su tercer año ya sumaba alguna que otra dificultad, logró de nuevo hacerlo campeón de Europa pese a un inicio tremendamente complicado y lejos del nivel mostrado el año anterior. Que a nadie se le olvide que en diciembre de 2017 nadie daba un duro por el Real Madrid ante el PSG de Neymar y Mbappé. Nadie daba un duro por el doble campeón de Europa, cosas que solo pasan con el Real Madrid: el cielo y el infierno blanco a veces solo están separados por 90 minutos.

Ahí Zidane dijo adiós, pero cuando parecía que su regreso era imposible, a falta de once jornadas, sí justo once jornadas, las casualidades de la vida, volvió a cogerle la mano a Florentino Pérez para intentar devolver al Real Madrid a su mayor nivel.

Levantar al equipo sin expectativas de títulos fue algo imposible. Convencer a una plantilla ganadora de pelear sin la motivación de un trofeo era una tarea demasiado enrevesada. Pero Zidane ha demostrado que tras muchos meses de trabajo ha vuelto a colocar al Real Madrid en el estatus que merece: el equipo blanco vuelve a pelear por todo y tiene ante sí la opción de ganar la Liga y la Champions.

No obstante, más allá de la dificultad deportiva, máxime en la competición europea, Zidane tiene ante sí de nuevo once partidos con un reto psicológico extraordinario. Debe motivar a un equipo que va a jugar no solo sin su afición, aquella que sus enemigos infravaloran pero que internamente consideran muy importante, si no también sin su estadio. Competirá en el Alfredo Di Stéfano, lugar que emplean como sitio habitual de los entrenamientos.

El propio Álvaro Benito lo comentaba este lunes en 'El Larguero' con Manu Carreño. "Para mí a priori es un hándicap, luego ya veremos. Jugadores habituados a lidiar con la máxima tensión, con la máxima presión de jugar finales de Champions... imagínate salir a un entorno donde todo te huele a entrenamiento".

Evidentemente, nadie se salva de jugar este tramo final y decisivo de la temporada con un añadido psicológico completamente atípico. Pero todo apunta a que el Real Madrid, por decisión propia, ya que fue él el que pidió jugar en el Di Stéfano lo que resta de temporada, tendrá un pequeño hándicap comparado con el resto de los conjuntos de la competición.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.