El rapero Kase.O la lía al decir que "el autismo es una reacción alérgica a las vacunas"

El rapero Kase.O se ha convertido en tendencia en las redes sociales este domingo después de que durante una vídeo en directo desde su cuenta de Instagram afirmase que "el autismo es una reacción alérgica a las vacunas". "Sabéis que a los niños nada más nacer les meten ya una vacuna, sin tú saberlo. Luego te lo dan y lo pones en la teta y tal", ha añadido. Según el rapero, también miembro del grupo Violadores del Verso, ha indicado "esa vacuna a ciertos niños les sienta mal, les produce encefalitis". "Te puede sentar la vacuna y nadie va a pagar por eso, ya te lo digo", ha destacado.

Kase.O se vuelve completamente loco y afirma que ‘’el autismo es una reaccion alergica a las vacunas’’ 🤢 pic.twitter.com/DSpH0JUUuJ — la mafia del edit 🍃 (@lamafiadeledit) June 14, 2020

El pasado 9 de junio, además, Kase.O retuiteó el polémico mensaje de Miguel Bosé contra la farmacéutica GAVI y la Fundación Bill & Melinda Gates, en el que el artista calificó a la pareja de "especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo". "Yo digo no a la vacuna (contra el coronavirus), no al 5G y no a la alianza España-Bill Gates", clamó Bosé, atacando además al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por apoyar el plan "macabro y supremacista" del cofundador de Microsoft para 'dominar el mundo' a través de microchips instalados en la vacuna contra el coronavirus y el 5G.

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

Esta misma semana, después del mensaje de Miguel Bosé, el director de Análisis y Desarrollo del Instituto de Salud Global y miembro de la alianza provacunas GAVI ha desmontado en 'La Ventana' los tuits del cantante sobre un plan conspiranoico alentado por Bill Gates y el 5G. "Cuando lo leí, al principio me dio la risa. Pero después pensé, ostras, ¿cómo es posible que una persona como Miguel Bosé, con su repercusión mediática pueda escribir estas barbaridades sin tener ni idea de vacunas? Duele, porque lleva a engaño", explicó Rafael Vilasanjuan.

"Para empezar, GAVI no es una farmacéutica de Bill Gates, como dice Bosé. Es una alianza internacional público-privada, un fondo fiduciario creado en el año 2000 y en el que la Fundación Bill y Melinda Gates ocupan solo una silla entre treinta. Cierto que ponen dinero pero ni siquiera son el principal financiador, lo es el Gobierno de Reino Unido", continuó el miembro de la alianza provacunas GAVI.