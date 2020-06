Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, ha explicado cómo afectó la Guerra de los Balcanes a su infancia en una autobiografía. El jugador, de 34 años, explica cómo fue crecer en plena guerra y cómo le afectó la pérdida de su abuelo: "Tenía un vínculo muy fuerte con él".

El abuelo del jugador fue asesinado en la guerra. "Tuve un vínculo muy fuerte con él. Me llevaba de caza y hacía de su ayudante mientras conducía el ganado al pasto. Me hizo sentir especial. Tenía seis años y a esa edad era muy difícil entender que nunca le volvería a ver", explicó en unas declaraciones recogidas por La Gazzetta dello Sport.

"A los 7-8 años de edad, los traumas se experimentan de manera diferente. De niño, el miedo no es... tan aterrador. Vivía en el hotel Kolovare con la familia y había muchos de mis compañeros. Jugábamos a la pelota o nos escondíamos en el hotel, hasta que se escucharon las sirenas. En ese momento, sabías qué hacer: correr al refugio, donde volvíamos a jugar", añadió.

"Soy persistente, mis compañeros me llaman 'vinagre'"

El internacional croata también relató alguna intrahistoria del vestuario blanco. Por ejemplo, que uno de sus apodos es 'vinagre'. "Soy persistente, terco. Los compañeros en el Real Madrid me llaman 'vinagre', porque cuando pierdo en el entrenamiento me lo tomo mal".

Respecto a las críticas que recibió Cristiano Ronaldo por no acudir a la gala The Best, en la que él acabó con el reinado de Messi y Cristiano, Modric dijo que "hablar sobre él le parece trivial". "Es uno de los más grandes de la historia. Cristiano siempre quiere ganar, nos motivó y nos hizo reaccionar. Como persona, tiene 10 años, tiene un gran corazón, siempre está listo para ayudar a los necesitados ", explicó.

El internacional croata también se posiciona sobre el polémico penalti de Benatia, jugador de la Juventus, sobre Lucas Vázquez que rompería el 0-3 que igualaba la eliminatoria para el equipo italiano en el 93'. Buffon perdió los papeles y acabó expulsado.



"Solo dije que había sido penalti para mí. Lucas Vázquez fue empujado cuando pateaba desde unos pocos pasos. ¿Qué sentido habría tenido simular? Luego experimenté situaciones similares y entiendo a quién protesta, pero no debería haber diferencia entre un penalti en el 30 'y uno en el 95'. Sin embargo, le deseo lo mejor a Buffon: es un gran jugador"

"Puedo jugar a un nivel alto dos años más, lueg ya veremos"

El jugador, de 34 años, considera que "peude jugar a alto nivel dos años más". "Estoy seguro de que puedo jugar a un alto nivel durante dos años más, luego ya veremos. Me gustaría terminar mi carrera en el Real Madrid, pero también dependerá del club. Por supuesto, haré el curso de entrenador. Para nosotros, el equipo nacional es un sentimiento superior al fútbol, tanto como jugador como entrenador me sentiría honrado de estar allí", expicó.

Respecto a las grandes estrellas del futuro, Modric afirmó que: "Mbappé lo tiene todo, pero creo que para dar el salto de calidad necesita ir a un campeonato donde su equipo no gana tan fácilmente".

"También veo un gran potencial en Vinicius y me gustan De Bruyne y Sterling. En cuanto al fútbol, el camino es el de la velocidad. Velocidad de carrera, de pensamiento, de decisión. A un nivel alto, solo puedes jugar así", añadió.

