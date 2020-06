Antonio Romero: "Si hace eso Zidane con Casemiro lo fusilan al amanecer"

La Barra Libre de SER Deportivos ha analizado sin piedad lo que dio de sí la jornada 28 de la Liga, en la que el fútbol de Primera regresó a España tras el parón causado por la crisis del coronavirus:

Antonio Romero: "Vi bien al Barcelona y al Real Madrid... mientras duraron los partidos. Los vi enchufados. En el caso del Atlético, por ese camino no se clasifica para la Liga de Campeones".

Miguel Martín Talavera: "¿Por qué Zidane se enfadó con sus jugadores? Estar bien 45 minutos, como el Madrid, no es estar bien. El Atlético hizo muy mala primera parte, pero la segunda fue buena".

Antonio Romero: "Marcos Llorente es un mediocentro defensivo. Si Zinedine Zidane mete a Casemiro como segundo delantero, como hizo Simeone con Llorente en San Mamés, lo fusilan al amanecer. Pasar de mediocentro defensivo a segundo delantero parece complicado. Si la solución del Atlético es poner a Marcos Llorente de segundo delantero...".

Manuel Esteban: "El Real Madrid tiene la defensa más goleadora porque los tres de arriba no se comen un pimiento".

Jordi Martí: "No sé si el Eibar llegó a Madrid en las mejores condiciones físicas y anímicas. Casemiro debió ser expulsado y parece que hay fuera de juego de Benzema. Son dos jugadas que marcaron el signo del partido entre el Real Madrid y el Eibar. No quiero decir que el Madrid ganara por esos errores arbitrales. Vinicius no está fino en absoluto. Modric parece que ha aprovechado el tiempo, pero el brasileño está lejos de su mejor versión. Por su parte, Bale está en un rol marginal y no sabemos que ha pasado con Asensio".

Antón Meana: "No hay debate sobre Vinicius. Está cogiendo la forma. Si no fue titular es porque tiene gente por delante".

Antonio Romero: "Asensio habría jugado sin el gol del Eibar. Viene de ocho meses de lesión y no va a ser importante, pero le darán minutos. No es el caso de Hazard, que ya está perfectamente".