En los últimos días varios jugadores de la NBA se han pronunciado públicamente a favor y en contra del regreso de la competición. El conflicto racial, tras el asesinato de George Floyd, es el punto de partida de la discusión.

Jugadores como Kyrie Irving, Dwight Howard o Lou Williams se han mostrado claramente en contra de que vuelva la competición, pues consideran que serviría de distracción en un momento social fundamental.

Para estos jugadores, y muchos otros que no se han pronunciado públicamente, es más importante continuar con la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos que que vuelva la NBA.

Otros, como LeBron James, han dejado claro que quieren que se juegue lo que resta de temporada en Orlando, tal y como anunció la NBA el pasado 4 de junio. Es el caso de Ed Davis, pívot de los Utah Jazz que ha realizado unas declaraciones criticando a los que no quieren que vuelva el campeonato.

"Es fácil para un tío como Kyrie decir que lo donará todo para la reforma social pero... ¿realmente lo haría? Es fácil para Dwight Howard decir que no necesitamos jugar cuando está en Atlanta en su mansión de 20 millones de dólares. Esto viene de un tío que está en su décimo año en la NBA; estoy en el final de mi carrera y he ganado suficiente dinero, así que no se trata realmente de eso. Se trata más de los futuros jugadores como Donovan Mitchell, que está buscando un contrato de 160 millones de dólares, pero que solo podría obtener 90 millones si el límite cae", comentó Davis al medio de comunicación 'The Score'.

