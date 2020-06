Boris Becker sufre en primera persona el problema del racismo. Lo hacen sus hijos y, por lo tanto, le pasa también a él. Lo ha confesado en una entrevista en la que ha mostrado su dolor por las críticas recibidas tras participar en Londres en una manifestación contra el racismo convocada por el movimiento #BlackLivesMatters a raíz del fallecimiento de George Floyd en Estados Unidos a manos de un policía.

"Mis cuatro hijos son mestizos. Los tres mayores viven al menos una vez por semana un incidente racista, por lo tanto mantengo un intercambio permanente con ellos sobre este tema. Por suerte, el cuarto es todavía pequeño y no va tanto tiempo solo como los mayores", explicó al diario Bild am Sonntag.

El alemán denuncia en la entrevista los ataques que ha sufrido por su participación en esa convocatoria contra el racismo. "Desde Alemania fui insultado de la peor forma. A través de las redes sociales no me llegaron más que odio y maldad [...] Cualquiera que tenga reservas con la población negra me está atacando personalmente", añadió.

Siguiendo ese tono tan tajante, el extenista añadió que el racismo ya no tiene sentido porque los hombres "ya no vivimos en los árboles". En su opinión, "hace mucho que hemos evolucionado de simios a humanos y deberíamos tratar a nuestros semejantes con respeto".

