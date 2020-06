Lukas Piszczek se ha sincerado en una entrevista con Kicker en la que confiesa haber estado en varias ocasiones muy cerca de abandonar el conjunto alemán y cambiarlo por el Real Madrid, El lateral derecho declaró que diferentes circunstancias hicieron que no fructificase ese traspaso finalmente.

“Todos los años me decían que me iba al Real Madrid, pero luego no pasaba nada", asegura en un principio para luego explicar el por qué de esta situación: "No hubo propuestas, mi agente no me habló de contactos directos, solo eran rumores. Tal vez el Borussia Dortmund quería evitar que me fuera, por lo que ni siquiera escuchó a los otros clubes”, asegura el polaco, que llegó a ocupar portadas de los grandes medios asegurando que su fichaje estaba muy próximo al Real Madrid, tal y como él mismo ha confirmado en la entrevista a Kicker.

Lleva un total de diez años en la plantilla borusser y es uno de los grandes capitanes con Marco Reus, otro histórico del club. Ellos dos y Robert Lewandowski en su etapa en el Westfalen fueron los tres grandes objetivos de los blancos durante algunos años, sin embargo todo se fue al traste y finalmente no lograron fichar a ninguno de los tres.

El polaco con esta entrevista asegura que hubo contactos intensos entre su entorno y la cúpula del equipo blanco, pero que sin embargo todo acabó como si nada.

