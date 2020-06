Troy Deeney: "Probablemente hay una persona gay o bisexual en cada equipo"

Troy Deeney, futbolista inglés del Watford, ha asegurado que “hay, probablemente, una persona gay o bisexual en cada equipo de fútbol. Están ahí, al cien por ciento”. El jugador británico ha hablado así en el podcast ‘Grounded with Luis Theoux’, un podcast de la BBC donde Deeney ha apoyado la inclusión en el fútbol. “Ahora hay una plataforma mayor que nunca para un deportista gay”.

Sobre cómo se puede realizar esta inclusión, Deeney ha sostenido que “una vez que salga el primero, habrá muchísimos”. Pero, según el inglés, “la gente que es gay o integra el colectivo está muy preocupada por tener la responsabilidad en sus hombros de ser el primero en revelarlo”.

“Si vienen y lo dicen, genuinamente, pienso que en la primera semana habrá al menos cien personas diciendo ‘yo también’. Solo porque ellos no quieren ser los rostros. Ahora hay una plataforma mayor que nunca para un deportista gay. También me pregunto por qué la gente finaliza su carrera en el fútbol, rugby o el deporte que sea, y luego dice ‘soy gay’. Me imagino que debe ser una carga muy pesada para llevar durante tu trayectoria”, añadió el delantero del Watford.

La Premier League ha realizado varias campañas en apoyo a la comunidad LGTBQ+. Y ahora también se centrará en la lucha contra el racismo con el mensaje ‘Black Lives Matter’, que reemplazará el nombre de los futbolistas en las camisetas durante lo que resta de temporada. Bill Rush, director ejecutivo del campeonato inglés, ha aseverado que “los equipos de la Premier están haciendo un trabajo fantástico en esta área para reforzar el mensaje de que el fútbol es para todos”.