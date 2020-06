Abel Caballero tacha de "xenófobo" a Feijóo por pedir limitar la movilidad y "demonizar" a los madrileños

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha tachado de "xenófobo" al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por solicitar al Gobierno central que permita limitar la movilidad interna tras la finalización del estado de alarma con el objetivo de que, si se detecta un foco de infección de COVID-19 en un territorio, sus habitantes no se puedan desplazar a otros lugares.

En una rueda de prensa celebrada este martes en la ciudad olívica, el regidor ha asegurado que las declaraciones del presidente autonómico resultan "lamentables" y le ha acusado de "demonizar" a los ciudadanos de algunas de las comunidades más afectadas, como Cataluña y Madrid. "Estas declaraciones de Feijóo demonizando a ciudadanos de Cataluña y Madrid y pidiendo que no viajen a ningún sitio, y menos a Galicia, son lamentables. Son xenófobas", ha reprobado Abel Caballero. Por ello, ha recordado al presidente del Ejecutivo autonómico que toda España "es una nación".

En este sentido, el alcalde de la urbe olívica ha achacado esta posición a "razones electorales" del también candidato del PPdeG a la reelección como presidente del Gobierno gallego en las elecciones del próximo 12 de julio. Además, ha insistido en que la movilidad entre comunidades autónomas se reestablecerá cuando sus ciudadanos "estén en condiciones sanitariamente iguales". Así, el alcalde de la mayor urbe gallega ha asegurado que las personas procedentes de distintas comunidades, como Andalucía, Cataluña y Madrid, serán bienvenidas en Vigo dado que se les permitirá viajar cuando cumplan las condiciones sanitarias correspondientes.

Madrid, junto a Barcelona, se han llevado la peor parte de la pandemia en nuestro país y siguen reportando mayor número de positivos pero, tal y como ha recordado Fernando Simón, en ambas ciudades confluyen una serie de características que hacen que exista mayor riesgo de transmisión: "Esto pasa no solo porque haya una densidad de población enorme, no solo porque hay una mayor movilidad de las personas y que además sus medios de transporte comunitarios son mucho más masivos, que ponen a Madrid en una situación complicada". El epidemiólogo también ha recordado que, al mismo tiempo, "Madrid también es un nexo de comunicaciones y en Madrid no solo pasa lo que le pasa a los madrileños, sino también lo que le pasa a los viajeros que pasan por allí, que son un porcentaje elevadísimo de los viajeros que se mueven por España". Y por eso mismo, "no hay que tener esa madrileñofobia, pero sí es cierto que hay que tener cuidado".

En cualquier caso, Simón ha querido resaltar que la evolución en la capital es "muy buena" y el número de casos por población y la capacidad de control son muy positivas, "incluso mejor que en algunas comunidades", por lo que considera que "desde ese punto de vista no hay que tener ningún miedo". Pero ha añadido que, "ante cualquier posible repunte, hay que tener más cuidado en Madrid y Barcelona, porque son zonas en las que cualquier introducción del virus hay que tomárselas mucho más en serio que otras zonas rurales".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que "el Gobierno central abandonó las residencias" y se "desentendió" de su gestión, dejando toda la responsabilidad en las comunidades autónomas. "Si algo ha tenido que ver, ha sido por ausencia. Nada hizo", agregó. En una entrevista en la Cadena SER en Galicia de este pasado sábado, Feijóo destacó que Galicia ha tenido mejores datos en las residencias que el conjunto del país, y felicitó a los empleados de los centros de mayores por el "buen trabajo" realizado durante estas semanas. De todos modos, admite que es necesario "revisar qué se hizo mal" para evitar que se repita la situación en el futuro.

Galicia será la primera comunidad en abandonar el estado de alarma y entrar en la "nueva normalidad". Feijóo no cree que esté actuando demasiado rápido, y se ampara en la evolución epidemiológica, con las ratios más bajas de contagio de toda España. En cualquier caso, aboga por "seguir con cautela, con rigor, manteniendo la distancia, con higiene y haciendo uso de mascarillas". Además, el mandatario gallego saca pecho y destaca las palabras de Fernando Simón, que hizo hincapié en la gestión de la pandemia en Galicia, por encima de las del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que afirmó que "Galicia es una de las comunidades más beneficiadas por el estado de alarma". De hecho, Feijóo se mostró crítico con la duración del estado de alarma. Indicó que se "perdió la ocasión" de legislar y plantear una ley que permita restringir el movimiento entre comunidades.