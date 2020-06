La Champions League tiene sede, fechas y formato. La UEFA ha comunicado este miércoles todos los detalles de cómo finalizará la competición este año después del parón del coronavirus. Barcelona, Real Madrid y Atlético estaban pendiente de esta decisión que ha sido objeto de análisis exhaustivo en el SER Deportivos de Francisco José Delgado.

Dani Garrido. "La competición va a tener un formato mundialista que me agrada y me atrae. Era un verano de Europa pero me apetece ver la Champions por este formato tan novedoso".

Antonio Romero. "Yo metería también en Lisboa los partidos de vuelta de octavos del Real Madrid y el Barcelona. Me gusta esta solución y la sede es mejor que Estambul. Va a dar mucho juego".

Bruno Alemany. "Hacer pronósticos sobre esta Champions va a ser más complicado que nunca. El que pase de la eliminatoria de City - Real Madrid va a llegar muy lejos. Es una de las ediciones más abiertas por el nivel de la Juve, porque al Barcelona de Messi no se le puede dejar nunca fuera, porque el Atlético tiene la moral alta por la victoria de Anfield... Hay más candidatos a la victoria que nunca".

Antonio Romero. "Empezar la Liga española el 2 de septiembre va a ser imposible, sobre todo porque los equipos españoles van a llegar lejos en las competiciones europeas. Sería una auténtica locura. Los equipos españoles van a estar jugando partidos a cara de perro mientras que el Bayern y el City, y sobre todo el PSG, pueden centrarse en la Champions".

