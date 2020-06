El 'recado' de Rivaldo a Messi para que ayude a Griezmann: "Se tiene que implicar como hizo con Suárez"

El exjugador del FC Barcelona, Rivaldo, explicó que en la recuperación de la mejor versión de Griezmann, quien no atraviesa un buen momento de confianza en el cuadro culé, Leo Messi "se tiene que implicar como hizo con Suárez".

"La ausencia de goles es desmotivante, créeme, y eso acabará por mermar la confianza de Griezmann. Creo que sería realmente importante que Messi le ayudase. Por ejemplo, dejándole que lance algún penalti en algún partido que el Barcelona ya tenga encarrilado. Es lo mismo que hizo con Luis Suárez en el pasado", dijo Rivaldo, embajador de Betfair.

Con todo, la pelota está en el tejado del francés. "Desde luego que Griezmann está muy lejos de sus mejores tiempos en el Atlético de Madrid. Alguno empezará a pensar que va camino de convertirse en el nuevo Coutinho del Barcelona. Es un poco arriesgado hacer esas comparaciones ahora mismo, pero depende de Griezmann callar a sus críticos con su rendimiento en el césped", insistió.

"Yo nunca quería descansar"

Por otro lado, volviendo a Messi, el exjugador brasileño apuntó que el argentino necesitará descanso en este apretado calendario tras el parón por el coronavirus. "Yo nunca quería descansar. Pese a todo eso, es responsabilidad del entrenador gestionar esta situación con tu jugador más importante. Setién debe ser valiente y quitar a Messi del campo si realmente cree que es lo mejor para el equipo y para el propio jugador", afirmó.

"Porque como esté esperando a que sea Messi el que le haga una señal para salir del campo que espere sentado. Messi siempre querrá jugar un poco más, hacer más goles y acercarse al Balón de Oro, que es lo que ha venido haciendo todos estos años", añadió.

"Necesitan tiempo para coger forma"

En cuanto al juego, Rivaldo reconoció que el Barça no ha vuelto a gran nivel. "La verdad es que, pese a la victoria ante el Leganés, el Barcelona no tuvo una buena actuación. Es complicado poner ahora en duda el método de Setién después del parón. Es normal que falte ritmo y necesitarán tiempo para recuperar esa forma y evaluar con justicia el trabajo del míster", afirmó.

"Lo importante ahora mismo es continuar acumulando victorias para mantenerte en el liderato por delante del Real Madrid y así meterles presión, por mucho que el juego esté lejos de la calidad que se espera", añadió.

Además, Rivaldo evocó para Betfair el gol de chilena ante el Valencia que, tal día como hoy, marcó hace 19 años, para meter al Barça en Champions. "Todavía me recuerdan por ese gol en todas partes, en todo el mundo. Es increíble porque hay gente que ni siquiera había nacido cuando lo marqué, y me felicitan por ese gol que han visto en Internet o en la tele. Fue un momento para el recuerdo durante mucho tiempo, pero no sólo para mí, sino para los amantes del fútbol", recordó.

"Esas jugadas no se entrenan, sólo te salen. Son inspiración pura. Recuerdo que en ese instante lo único que hice fue pensar rápido y triar con mucha fuerza, porque la pelota tenía que coger curva para entrar desde fuera del área para que Cañizares no tuviera ni una oportunidad de conseguirlo. Aquella excitación de los hinchas, algunos invadiendo el campo fue espectacular. Jamás olvidaré ese gol. Fe un momento único", terminó.

