La broma de Ronaldo sobre su peso que provocó la carcajada general

Hace casi un mes, el pasado 21 de mayo, Fabio Capello pasó por 'El Larguero' para matizar unas declaraciones que realizó sobre una conversación con Ruud Van Nistelrooy.

.@Ronaldo: "No me negaba a bajar de peso, me negaba a pesarme, que no es lo mismo". Pocas cosas más inteligentes que saber reírse de uno mismo.



Anécdota vinculada con Capello en un acto de @bancosantander, @FutbolSantander hoy con motivo de la vuelta de la Champions. pic.twitter.com/s4brTQi2Sd — Ovidio Cordero (@OvidioCordero) June 18, 2020

En dicha charla, el italiano confesó lo siguiente sobre Ronaldo Nazario. "Tenía una calidad impresionante, no he visto otro igual. Es verdad que estaba muy gordo, no quería entrenar ni bajar de peso. Pero es el jugador con más calidad al que he entrenado en mi vida".

Sobre estas declaraciones ha sido cuestionado hoy el brasileño y actual presidente del Real Valladolid, el cual se ha tomado con humor las palabras de Capello. "No es que me negase a bajar de peso, me negaba a pesarme (risas). Y sí que lo bajaba cuando hacía falta. Hemos tenido pequeños problemas y hemos arreglado todo. Queda la anécdota, porque la verdad es que Capello ha sido uno de los mejores entrenadores de toda la historia".

