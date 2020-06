España estrena mapa de desescalada: estos son los territorios que avanzan y los rezagados

España estrena este jueves nuevo mapa de desescalada. Barcelona y Lledia se encuentran desde este jueves en la fase 3, con lo que casi 37 millones de personas, el 78% de la población española, están ya en esta etapa de la desescalada. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la orden del Ministerio de Sanidad que incorpora las regiones sanitarias de Barcelona y Lleida a la fase 3 y convierte a Cataluña en unidad territorial única, con capacidad de movimiento por toda la comunidad.

La decisión se ha adoptado "ante la evolución epidemiológica positiva y el oportuno cumplimiento de los criterios establecidos". Con esta orden, la Generalitat de Cataluña se convierte en la autoridad competente para la adopción, supresión, modulación y ejecución de las medidas de desescalada en su territorio, salvo para las vinculadas a la libertad de circulación.

Tras la incorporación de las últimas regiones sanitarias catalanas a la fase 3, solo quedan en fase 2 las provincias de Madrid, Ávila, Salamanca, Segovia y Soria.

Madrid diseñará su propia fase 3

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hará públicas este viernes las medidas que estarán en vigor a partir del domingo cuando se avance hacia la nueva normalidad. La presidenta puede dictar las medidas dentro de sus competencias que no incluyen la movilidad por lo que a partir del lunes habrá libertad de movimientos en todo el país.

El Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves pondrá en el centro del debate los planes que tiene la Comunidad de Madrid al decaer las limitaciones con el estado de alarma, que acaba el 21 de junio, por la crisis sanitaria del coronavirus.

Renfe pone a la venta los billetes

Renfe ha puesto este jueves a la venta la nueva oferta de plazas de trenes AVE y Larga Distancia que ha diseñado para viajar a partir del próximo lunes, 22 de junio, una vez que el domingo concluya el estado de alarma y se levanten las restricciones de movilidad de los ciudadanos.

La operadora pone desde el lunes en circulación unos 98 trenes diarios, que suman 30.000 plazas, lo que supone un incremento del 50% respecto a lo que venía operando en las últimas semanas.

No obstante, se trata aún de menos de un tercio de la oferta de trenes que Renfe tenía en marcha antes de la crisis, cuando cada día ponía en circulación 330 trenes AVE y Larga Distancia. La compañía puede vender todos los billetes de sus trenes, dado que ya no tiene que dejar asientos libres entre pasajeros, que, no obstante, están obligados a llevar mascarilla durante todo el viaje.

Renfe asegura que se trata de una oferta inicial, que irá aumentando en función de la evolución que presente la demanda de viajeros tras concluir la desescalada y se inicie la denominada 'nueva normalidad'.