"Hola mi amor": así suena la canción de Fernando Simón que arrasa en redes sociales

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, se ha convertido en uno de los nombres propios de la crisis del coronavirus en España. A pesar de que se hizo conocido en 2014 por su actuación como portavoz del comité especial sobre la enfermedad del virus del ébola en nuestro país, no ha sido hasta el pasado mes de febrero cuando se convertía en un auténtico fenómeno.

A partir de entonces, el médico epidemiólogo se ha convertido en uno de los rostros de la crisis de la COVID-19 en nuestro país. Y es que, desde que se registraran los primeros casos del nuevo brote de coronavirus, Fernando Simón ha aparecido día sí y día también para explicar la evolución de una enfermedad que ha contagiado a 244.683 personas y acabado con la vida de 27.136. Todo ello a través de una serie de ruedas de prensa en las que ha dejado frases para el recuerdo.

"Hola mi amor": así suena el clásico del Junco interpretado por Fernando Simón

Gracias a ello, Fernando Simón ha despertado un fenómeno fan que le ha llevado a protagonizar camisetas, muñecos y todo tipo de memes en Internet. También canciones. Hace apenas unos días, los responsables del canal de YouTube SagutxuFilms presentaban Hola mi amor. Una versión de la mítica canción del Junco, en la que Fernando Simón canta frente a los distintos medios de comunicación gracias a la ayuda del autotune.

🔥NEW VIDEO🔥



Hola mi amor,

tengo que hablar contigo...

estoy cansado,

estoy hecho un lío...



🔴 HOLA MI AMOR - Cover by Fernando Simón



LINK: https://t.co/UW5VzoONCD pic.twitter.com/gZwVqoddGf — SagutxuFilms (@sagutxufilms) June 11, 2020

Tras acceder a la sala de prensa, y recordar que no ha comido almendras para evitar cualquier ataque de tos como el que tuvo lugar hace ya unas semanas, Fernando Simón comienza a cantar algunos de los versos de la canción: "Hola mi amor tengo que hablar contigo. Estoy cansado, estoy echo un lío. Dime mi amor que es lo que quieres de mi. Dímelo ya, y no me hagas sufrir". Un vídeo que termina, como no podía ser de otra manera, con el famoso ataque de tos.

Desde el Sarri Sarri de Pablo Casado hasta Arnaldo Otegi cantando el Viva España

Durante estos últimos meses, los responsables del canal han realizado otras canciones protagonizadas por otros personajes como Pablo Casado, Arnaldo Otegi o el Rey Felipe VI. Mientras que el primero de ellos cantaba una de las canciones más populares de Kortatu, Otegi acaba cantando el mítico 'Que viva España' de Manolo Escobar gracias a la magia de la tecnología.

A través de técnicas como el autotune, los creadores del canal también han conseguido que Santiago Abascal cante una de las míticas canciones de Mecano, que Rufian cante Despacito y que el Rey Felipe VI interprete el clásico Mola Mazo de Camilo Sesto. Ahora, y tras el éxito del resto de canciones, los responsables de este canal se atreven con Fernando Simón con una versión que atesora unas 400.000 reproducciones.