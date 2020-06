La reflexión de Jorge Javier Vázquez sobre Ayuso: "No se va a largar y ganará las próximas elecciones"

La gestión de Isabel Díaz Ayuso durante la crisis del coronavirus no ha estado exenta de polémica. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a contradecirse en varias ocasiones durante la emergencia sanitaria y estos últimos días su mandato se ha puesto en entredicho después de que dijera en 'Ya es mediodía' que las comunidades autónomas tenían competencias en la gestión de las residencias cuando llevaba días negándolo.

Jorge Javier Vázquez, el presentador estrella de Telecinco, ha reflexionado sobre todo lo sucedido con Ayuso estas últimas semanas, y lo ha hecho en su blog de Lecturas donde le ha dedicado unas duras palabras a la política del Partido Popular.

"Hace algún tiempo pensé que Díaz Ayuso tendría que irse a su casa inmediatamente por alguna metedura de pata, pero desde hace unos días he cambiado de pensamiento. No solo no se va a largar, sino que ganará las próximas elecciones. No sé por qué extraña razón en Madrid gustan estos perfiles tan estrambóticos", escribe Vázquez, asegurando que la única virtud que tiene Ayuso como política "es no tener ninguna".

"Lo mismo puede estar presidiendo un gobierno que una farmacia. O un polideportivo. O un estanco. O una administración de loterías. O lo que es mejor: nada, que es a lo que en realidad debería dedicarse", añade. "A nada que tuviera que ver con influir en la vida de ningún ser humano".

Y termina diciendo lo siguiente: "Isabel Díaz Ayuso no escucha, impone. No dialoga, insulta. No elabora discursos, únicamente recurre a Venezuela. Su armazón intelectual es básico y efectista: ella es la buena y lo demás son los malos".