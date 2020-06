"¿Nos está diciendo que gestionó las residencias?": la cara de Ayuso tras reconocer lo que lleva negando días

Isabel Díaz Ayuso no ha tenido un buen día. La presidenta de la Comunidad de Madrid acudía a una entrevista en el programa 'Ya es Mediodía', de Telecinco, presentado por Sonsoles Ónega. Entre otras cosas le han preguntado por la gestión de las residencias y ha reconocido sin querer lo que lleva negando días: que las comunidades autónomas tenían y tienen las competencias.

"¿Por qué en el ayuntamiento de Madrid sí ha sido posible el acuerdo y en la comunidad no?", le ha preguntado Ónega. La respuesta de Ayuso no ha dejado indiferente a nadie: "Es cierto que las competencias municipales no son las mismas que las autonómicas, yo he tenido que gestionar la Sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias, tenemos que gestionar los impuestos de la comunidad entera y tenemos la relación directa con el Gobierno de España, entonces es cierto que son distintas competencias."

Aparentemente sin querer, la presidenta reconoce que han tenido que gestionar las residencias pese a que llevan semanas culpando al mando único de eso mismo. Ónega, con tono de sorpresa, repregunta a Ayuso. "¿Nos está diciendo que gestionó las residencias, luego no fueron competencia del mando único?", dice la presentadora.

Hoy ha dicho Ayuso en directo que la Comunidad de Madrid, a diferencia del Ayuntamiento, tuvo que gestionar la sanidad y las residencias de ancianos.



La presentadora se lo recuerda y ella se pone nerviosa. pic.twitter.com/K5snTgPM3b — Daniel V. Guisado (@DanielYya) June 18, 2020

La presidenta visiblemente nerviosa contesta, literalmente: "No, a ver, ya empezamos, la gestión de los servicios sociales... a ver el ayuntamiento tiene unas plazas, la Comunidad de Madrid otras, pero la gestión de los servicios sociales de las propias, de los hospitales que las competencias autonómicas y municipales no son iguales, pero durante el mando único de esta gestión es cierto que había unas directrices concretas políticas tanto en la Sanidad como en las residencias"

El lío que tiene el PP con las residencias

El fin de semana pasado, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó dijo en Radio Galicia de la Cadena SER que "las residencias las tuvimos que gestionar los presidentes autonómicos". Por un lado, reconoce que las competencias efectivamente recaen en las regiones, pero por otro lado aprovechó para señalar la "dejadez" que hubo proveniente del gobierno central. "El Gobierno abandonó las residencias dejando toda la responsabilidad en las comunidades autónomas", explicó el presidente.

El PP ha reiterado por activa y por pasiva varias semanas que la competencia sobre las residencias recayó durante la pandemia en el mando único, pese a que la orden ministerial del 21 de marzo no solo venía a reconocer que las responsabilidad era autonómica, sino que además se reforzaban estas competencias. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, llegó a achacar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que "bajo su tutela habían muerto 16.000 personas mayores".

Cien días después del inicio de la pandemia en España, todavía siguen muriendo ancianos por coronavirus o síntomas compatibles en residencias de mayores. En los últimos siete días han muerto otros 73, lo que eleva la cifra total de ancianos fallecidos en geriátricos a casi 19.600 desde el 8 de marzo. Una semana más, la cifra de fallecidos en residencias no cuadra con la estadística de muertos por coronavirus que ofrece el ministerio de Sanidad.