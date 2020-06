La 'influencer' Maria Pombo confirma que tiene esclerosis múltiple

María Pombo, una de las 'influencers' más conocidas de España, ha confirmado en su cuenta de Instagram que sufre esclerosis múltiple, una enfermedad que también padece su madre. La noticia coincide con el primer aniversario de su boda junto a Pablo Castellano y después de que el pasado viernes anunciase que la pareja espera a su primer hijo. "Las pruebas no han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba. Efectivamente, tengo esclerosis múltiple", ha comunicado en un vídeo.

María Pombo anuncia que sufre esclerosis múltiple / Instagram

La 'influencer', que cuenta con más de 1,4 millones de seguidores en Instagram, ha explicado en sus historias cómo ha sido todo el orden cronológico desde que decidió hacerse las pruebas para saber si sufría esclerosis múltiple. Durante el confinamiento "me entero de que estoy embarazada, a la semana me empiezo a encontrar mal con hormigueos...". Es en ese momento en el que se hace las pruebas y posteriormente comienza una mudanza: "La semana pasada me dieron los resultados". María Pombo ha confirmado que la próxima semana empieza con el tratamiento. Asímismo, ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurando que este tratamiento inicial es "compatible con el bebé" y que aún así les mantendrá informados por redes sociales de toda la evolución de su enfermedad. "Cuando de a luz verán cuál es el mejor tratamiento, porque estando embarazada no hay tantas opciones".

La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal. Esto lesiona la vaina de mielina, el material que rodea y protege las células nerviosas y hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo. Los síntomas de la esclerosis múltiple pueden incluir las alteraciones de la vista, debilidad muscular, problemas con la coordinación y el equilibrio, sensaciones de entumecimiento, picazón o pinchazos y problemas con el pensamiento y la memoria, entre otros.

No es hasta hace un mes cuando la 'influencer' explica en su cuenta de Instagram que tenía síntomas de la enfermedad y que por eso había ido varias veces al hospital por los antecedentes familiares en cuanto a la esclerosis múltiple. "He estado estas últimas semanas yendo al hospital porque estos últimos 20 días más o menos he estado sintiendo unos hormigueos bastante extraños en el cuerpo. Como muchos sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple y en mi familia estamos muy atentos a este tipo de síntomas. En la resonancia se vio que tenía mielitis, que es inflamación de médula, y las esclerosis múltiples suelen empezar por esas mielitis"