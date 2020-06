García Egea acusa al Gobierno de convertir Barajas en su nuevo 8-M

El secretario general y número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar convirtiendo el aeropuerto madrileño de Barajas en "otro 8 de marzo". "Estamos muy preocupados por la cuestión de Barajas, del aeropuerto de Barajas. A este paso el Gobierno de Sánchez va a convertir Barajas en otro 8 de marzo. Aquí lo tienen muy sencillo, y a esas ofertas de pacto que ha hecho Pablo Casado en este tiempo se suma una que yo le hago a los dirigentes socialistas en público y en privado: hagan caso a los presidentes autonómicos del PP porque hasta ahora, cuando les han hecho caso, les ha ido bien", ha asegurado Teodoro García Egea en una entrevista concedida a EsRadio.

Estas declaraciones llegan después de un intercambio de cartas entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el denominado 'Plan Barajas' tras la entrada en vigor de la nueva normalidad.

En dicho intercambio de cartas Isabel Díaz Ayuso exigía más precauciones al Ejecutivo para la vuelta a la normalidad en el aeropuerto de Barajas. "Me preocupa seriamente la situación que están padeciendo algunos países, y sobre todo aquellos con los que tenemos vuelos directos. No tengo noticias de que nosotros, como país, estemos adoptando ninguna precaución específica", exponía Ayuso en la misiva, en la que incluso proponía vetar a los turistas de zonas de riesgo que lleguen a Barajas sin tener una PCR hecha.

Por su parte, Sánchez trasladó a Ayuso que compartía su preocupación sobre la situación de Barajas y asegura que las medidas de denominado 'Plan Barajas' que proponía la comunidad ya se estaban llevando a cabo.

Críticas de Almeida y Villacís

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este lunes que el Gobierno de la Nación "no ha adoptado las medidas necesarias e imprescindibles en Barajas" y ha calificado de "error" el hecho de establecer medidas de seguridad. "Me parece muy bien que se les indique (a turistas) el uso de mascarillas, lavarse las manos con gel, pero una vez que ya están en la terminal y no hay ningún medio para prevenir que haya rebrote o contagio", ha lamentado el regidor desde el Teleférico, que ha reabierto esta jornada tras su cierre por la pandemia.

Misma tónica ha manifestado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien ha tachado este lunes de "decorativas e insuficientes" las medidas para el control de pasajeros establecidas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.