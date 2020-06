Berto Romero ha vuelto a La Resistencia para presentar la tercera temporada de Mira lo que has hecho. Una comedia autobiográfica, producida por Movistar+, en la que el humorista catalán relata el viaje hacia la madurez de una pareja contemporánea junto a la actriz Eva Ugarte. Y, como ya ha pasado en otras ocasiones en las que se ha juntado con David Broncano, el humorista ha vuelto a protagonizar uno de esos momentos que pasarán a la posteridad del programa.

En esta ocasión de forma indirecta. Después de terminar la entrevista de rigor en la que se han tocado varios temas como el confinamiento con sus hijos, la paternidad e incluso una anécdota protagonizada por un hombre que le advirtió sobre el peligro de las redes 5G, David Broncano le ha ofrecido a Berto Romero una caja de experiencias para terminar el programa. Una caja en la que podía escoger opciones como escuchar un solo de bajo de Jorge Ponce, insultarle o imprimir algo.

Berto Romero conoce al viajero del tiempo

Entre todas ellas, Berto Romero se ha decantado por la opción de recibir la visita de un viajero temporal. Una opción que, a pesar de que no sabía de qué trataba, le ha seducido desde el primer momento. Sin embargo, y dado que había tiempo para hacer más de una experiencia, David Broncano ha invitado a Jorge Ponce para que tocara el bajo antes de que el viajero del tiempo visitara el plató de La Resistencia una vez más.

Después de dar paso a Jorge Ponce, y varios segundos después de que este se pusiera a tocar el bajo, el viajero temporal ha accedido al plató completamente desnudo. Un número, que ha llevado a cabo en varias ocasiones a lo largo del programa, que sorprendió a Berto Romero. Mientras que el viajero del tiempo seguía con su performance, el humorista catalán no ha podido contener la risa ante la visita de este personaje tan especial: "No me esperaba tener una polla a palmo y medio".

Después de achacar la visita del viajero del tiempo a la "nueva normalidad", el presentador y el invitado han intercambiado opiniones sobre el personaje en cuestión. Mientras que Berto Romero ha confesado que no lo había visto venir, Broncano ha recuperado la anécdota del hombre que le advertía sobre los problemas del 5G para explicarle que le habían instalado una de esas antenas en su cara.

Y, de esta manera, David Broncano ha puesto punto y final al programa de hoy. Apenas una hora más tarde, la visita del viajero del tiempo llegaba a YouTube completamente pixelada. Sin embargo, los responsables del programa han decidido mantener la performance en todo su esplendor tanto en el directo como en diferido. De esta manera, el viajero temporal vuelve a programa para dejar uno de los momentos más surrealistas de la historia de La Resistencia.