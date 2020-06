"Si el examen dura 90 minutos, te levantas en el 91": la nueva arenga de Ibai para triunfar en selectividad

Hace algo más de un año, concretamente el pasado 31 de mayo de 2019, el comentarista de esports Ibai Llanos compartía un vídeo en su cuenta de YouTube mediante el que ofrecía una serie de consejos para aprobar selectividad o cualquier exámen importante. Un vídeo que, con el paso de los meses, se convertiría en uno de los más populares del año en la plataforma con más de ocho millones de visitas.

Tras el éxito de este primer vídeo, y después de que algunas comunidades autónomas hayan comenzado la selectividad, el también streamer vuelve con un nueva arenga: "Ya estoy aquí, ya he llegado, ya voy a volver a salvar vuestros exámenes. Atiende, por favor". Una vez más, Ibai Llanos recurre a su ya clásica pizarra para ponernos en situación: "Este eres tú el día del exámen. Estás contento, estás feliz, estás motivado".

"Si Messi está lesionado tres meses, el primer partido no puede meter cuatro goles"

Debido a la situación actual, Llanos nos recuerda que debemos limpiarnos las manos y ponerlos la mascarilla antes de salir de casa. Aprovechando que vamos a limpiarnos las manos frente al espejo, el streamer nos invita a reflexionar antes de enfrentarnos a la prueba: "Te lavas las manitas y, mientras te las lavas, reflexionas en el espejo lo que ha pasado estos tres últimos meses. Has estado dando clases online en aplicaciones de mierda como Skype o Zoom".

Una situación suficientemente compleja como para que Ibai Llanos determine que no se te puede exigir mucho en la prueba de acceso a la universidad: "Si Messi está lesionado tres meses, el primer partido no puede meter cuatro goles. No le podemos exigir eso". Por todo ello, el comentarista ha pedido a sus seguidores y seguidoras que se relajen para evitar cualquier fallo inecesario: "Así que, con calma crack, no tienes presión".

"Vas a llegar a clase y vas a ver que ha cambiado la distribución del entrenador"

Al llegar al examen, los alumnos y alumnas se encontrarán con un escenario que no tiene nada que ver con el del año anterior como consecuencia de la crisis del COVID-19: "Vas a llegar a clase y vas a ver que ha cambiado la distribución del entrenador. Ha cambiado de un cuatro-cuatro-cuatro a un uno-uno-uno-uno. Ya no podemos buscar las esquinas como el año pasado. Nosotros somos la esquina porque hay distanciamiento social. Estamos totalmente solos pero, como decía mi abuelo, mejor estar solo que rodeado de gilipollas".

A pesar de ello, Ibai Llanos nos anima a que luchemos para conseguir una buena marca en selectividad: "Cuando estés en el minuto 30, jodido y pensando que la estás cagando, piensa en qué año estás. Estás en el año 2020. Un año que se va a estudiar en 2038, que va a salir en la selectividad de 2040". Un año en el que, según explica Llanos, habrá preguntas relacionadas con la pandemia mundial, con la detención de Ronaldinho o la nueva etapa de Kun Aguero como streamer.

Por todo ello, y para evitar hacer el "ridículo" en la prueba de acceso a la selectividad, Ibai Llanos nos pide concentración: "Si el examen dura 80 minutos, nos levantamos en el 81. Si el examen dura 90 minutos, nos levantamos en el 91. ¿Lo has entendido? Dale carajo, ve a por ello".