Piscinas comunitarias y COVID-19: ¿tengo derecho a que me devuelvan parte del alquiler o de la comunidad?

La crisis del coronavirus tiene cientos de derivadas y una de las que más conflictos está generando últimamente –sobre todo ahora que empieza a apretar el calor– es el de las piscinas comunitarias. No todos los vecinos se ponen de acuerdo en si ha de abrirse o en qué condiciones, por ejemplo. Y si al final se opta por mantenerla cerrada, ¿se mantiene la obligación de sufragar sus gastos?

Rubén Sánchez, portavoz de Facua, asegura que "la piscina es propiedad de la comunidad y que si no abre es por decisión de los propios vecinos", por lo que no tendría derecho a devolución alguna. "Es como si deja de funcionar el ascensor. No pagas menos cuota de comunidad durante ese periodo", explica.

María Galán, del bufete Cano Abogados, explica algo parecido. "No es algo que pueda decidir el presidente, el administrador o un vecino unilaterlamente", explica. "Si en la comunidad hay piscina, en el presupuesto anual tiene que haber una partida dedicada a eso y, en el hipotético caso de que se cierre, al celebrarse la Junta General Ordinaria serán los mismos propietarios quienes tengan que decidir si se reintegra o si se el presupuesto se destina a otra partida".

Pero Galán, que gestiona "unas cuantas" comunidades con piscina, asegura que no conoce ninguna que se haya cerrado. De lo que sí da cuenta, en cambio, es de la multitud de conflictos que está generando esta situación, tanto por la laxitud de la normativa –diseñada para piscinas municipales o centros deportivos– como por el hecho de que este año, justamente a causa del coronavirus, muchas juntas de vecinos no han podido celebrarse aún.

"La Ley de Propiedad Horizontal es muy concretala, pero la normativa de las piscinas es abstracta", lamenta Galán. "Para todos los que nos dedicamos a este asunto, este año la gestión de las pisicnas está siendo muy complicada porque hay que explicar una normativa confusa y que no contempla multitud de situaciones. ¿Quién controla el acceso o el aforo? ¿Quién restringe los horarios? Ante el exceso de invitados, algunos vecinos llaman a la administración, pero nosotros no podemos obligar a nadie. No somos la Policía. Y nunca llueve a gusto de todos"...

La abogada asegura que desde su bufete "se ha intentado conciliar de la mejor manera posible el sentir de los propietarios con la normativa vigente", pero lamenta la falta de herramientas y el problema que supone tener que afrontar gastos no presupuestados. "El Colegio de Administradores de Fincas ha escrito al Ministerio de Sanidad, pero la respuesta ha sido que intentemos aplicar la norma".

Rebajas en el alquiler

También puede darse la situación de que uno de los vecinos esté de alquiler y, como inquilino, quiera que se le ajuste la renta al no poder disfrutar de parte de los servicios contratados, lo cual, según la OCU, "podría considerarse un incumplimiento parcial del contrato de alquiler por parte de la propiedad".

La OCU sostiene que "lo más recomendable es llegar a un acuerdo razonable entre las partes", pero apunta que el artículo 22 de la Ley de Arrendamientos Urbanos prevé una indemnización para el inquilino en caso de que unas obras en la vivienda arrendada impidan el uso de una parte del inmueble. Por ello los expertos de OCU estiman que, temporalmente, se podría reducir la renta entre un 10 y un 20%.