NoNosRendiremos: la campaña de deportistas y artistas contra la COVID-19 en España

Alejandro Sanz, Antonio Resines, Carlos Jean, Carlos Sainz, Carlos Sainz Jr, Fernando Alonso, Fernando Tejero, Joana Lemos, Jose Coronado, Miguel Induráin, Niko Shera, Quique Dacosta, Sergio Llull y Susi Díaz han prestado ya su imagen a la campaña ideada por la Fundación LAPS y desarrollada con éxito en Italia y Portugal para movilizar la solidaridad ciudadana con los más afectados por la pandemia en estos países (con Cristiano Ronaldo, Federica Pellegrini, Gianluigi Buffon, Joana Lemos o Paulo Dybala, entre otros).

#NoNosRendiremos trata de conseguir fondos para el programa de Tarjetas de ayuda solidaria que desarrollamos en diez comunidades autónomas en España. La COVID-19 podría dejar a más de seis millones de personas en situación de exclusión social y ha provocado hasta ahora la pérdida de 760 000 empleos.

La campaña cuenta con PRISA como medio oficial y el apoyo de Santander y Vodafone y la colaboración de la agencia italiana Independent ideas. #NoNosRendiremos está siendo también impulsada por influencers como Goya Toledo, Nieves Álvarez, Tamara Falcó, Vicky Martin Berrocal, Eugenia Silva, Raquel Sánchez Silva, Pelayo Díaz, Huecco y Diego Guerrero, entre otros.

No nos rendiremos. Este es el mensaje de la campaña internacional solidaria creada por Independent Ideas y la Fundación LAPS de Lapo Elkann para recaudar fondos a favor de Acción contra el Hambre, que serán destinados al programa de Tarjetas de ayuda solidaria que la organización desarrolla en diez comunidades autónomas.

“En este periodo de emergencia es fundamental promover acciones concretas de ayuda a todos aquellos que se encuentran, hoy más que nunca, en un momento de total desventaja económica y social sin precedentes”, aseguró Elkann durante el acto online de presentación a medios celebrado esta mañana. “A través de Fundación LAPS quiero crear un sistema empresarial de ayuda solidaria, impulsado por la generosidad y el amor hacia el próximo que son una parte fundamental de las culturas italiana y española. Tras esta terrible pandemia, he sentido la necesidad de saltar al campo para ayudar y sostener a quienes, en el marco de una situación de sufrimiento de niveles inimaginables, no llegan a tener un plato de comida en sus casas”, explicaba esta mañana durante el acto on line de presentación a medios Lapo Elkann, presidente de la Fundación Laps, que ha conseguido recaudar más de un millón de euros y más de 150 toneladas de alimentos con esta campaña en Italia y Portugal.

“La mascarilla de #NoNosRendiremos, con los colores nacionales de los países golpeados de llenos por la pandemia quiere proteger más allá de la salud: pretende convertirse en un símbolo de protección también para ayudar a recuperarse a las familias más frágiles afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia”, ha asegurado Olivier Longué, director general de Acción contra el Hambre.

La campaña invita a realizar donativos para nuestros programas en España a través de la web www.nonosrendiremos.org, enviando un SMS con la palabra COVID al 28010 o un Bizum con el código 00522. Los donativos se destinarán al programa de Tarjetas de Ayuda Solidaria, con el que Acción contra el Hambre ayuda a cubrir las necesidades alimentarias y de productos básicos de familias en riesgo de exclusión (familias monoparentales, numerosas o que han perdido su empleo) con un importe total de 761 euros por familia durante dos meses. “Se trata de una línea innovadora de ayuda que simplifica la logística de la intervención y preserva la dignidad de las familias al permitirles comprar libremente en establecimientos alimentarios los productos que necesitarán para amortiguar el impacto económico de la crisis. Junto a las tarjetas estamos organizando formaciones en competencias digitales para promover su reinserción en el mercado laboral, así como sesiones sobre dieta saludable ya que nos preocupa enormemente el posible impacto en la salud nutricional de estas familias, que podrían optar por dietas con menos proteína o vitaminas por su precio”, apuntaba Longué.

El piloto de rally Carlos Sainz y el actor Antonio Resines han participado en la rueda de prensa para animar a la ciudadanía a unirse a esta iniciativa. Sainz ha manifestado que "no podemos no ser sensibles a esta situación y mirar a otro lado" y Resines ha expresado que "tenemos que continuar luchando unidos porque esta pandemia todavía no ha acabado".

Para Felipe Martín, director de Patrocinios, Eventos y RRSS de Banco Santander, “apoyar este proyecto nos enorgullece por varios motivos: su ayuda directa urgente a las personas, la aportación de formación digital, clave para ayudar a las personas a progresar y la incorporación de embajadores del programa ‘123aCorrer ‘, como Miguel Induráin, cuyos grandes éxitos y remontadas son ejemplos que pueden inspirarnos a todos a superar estos momentos duros y conseguir esa remontada tan necesaria para muchas familias y empresas en nuestro país”.

"Agradecemos y celebramos que la campaña global de solidaridad que está desarrollando Laps Foundation llegue a España para ayudar a quienes más lo necesitan. Tal y como hemos demostrado durante el estado de alarma, en Vodafone España cooperamos para apoyar a los colectivos más golpeados por la crisis", añaden desde Vodafone.

La campaña cuenta ya con un filtro de Instagram con la mascarilla que ayudará a impulsar el movimiento #NoNosRendiremos