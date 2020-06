"Es una cirugía súper agradecida": la propuesta del cirujano Diego González Rivas a David Broncano

David Broncano sufre de hiperhidrosis palmar. Un problema que le provoca una excesiva sudoración en sus manos, tal y como recuerda frecuentemente tanto en La Vida Moderna como en La Resistencia. Y es que, antes de darle la mano a los invitados o invitadas a sus programas, el jienense suele explicarles que le sudan demasiado las manos. Un hecho que siempre da paso a todo tipo de bromas en referencia a este problema.

Después de hablar con decenas de entrevistados sobre su problema con la sudoración, Broncano parece haber dado con la persona indicada para acabar con el mismo. Se trata de Diego González, un reconocido cirujano torácico que se ha hecho famoso por inventar y divulgar la técnica Uniportal VATS parar operar tumores en los pulmones.

" Te hacemos una cirugía con una incisión de cinco milímetros sin dormirte"

El cirujano ha acudido este miércoles a La Resistencia para hablar sobre las distintas intervenciones que ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria. Aprovechando su visita, el invitado le ha propuesto una sencilla operación para acabar con su problema de su operación. Después de hablar sobre su afición al surf, y su grupo de amigos de Chamín, el cirujano le ha explicado que tiene un amigo cirujano con una propuesta para hacer frente a la hiperidrosis palmar: "Te tenemos que operar".

Según ha explicado Diego González, su compañero es el mejor cirujano que hay en Portugal. Un médico español que, tal y como ha dado a conocer el invitado de David Broncano, es el mayor experto en la cirugía del simpático. Por esa misma razón, y después de hablar con él, ambos se han ofrecido para acabar con lo problemas de sudoración de Broncano: "Te hacemos una cirugía con una incisión de cinco milímetros sin dormirte. Te operamos por la mañana y te vas para casa por la tarde con las manos secas".

"¡Házmelo ahora!"

Tras escuchar la propuesta del cirujano, David Broncano le ha pedido que le haga la operación en el plató. Entre risas, el cirujano le explicó que no lo puede hacer porque no cuenta con el material necesario para llevar a cabo la intervención. No obstante, González asegura que está en buenas manos: "Tan solo hay que clipar un nervio. Metemos un clip en el nervio que está produciéndote el problema ese y sales con las manos secas".

A continuación, y después de que Broncano le preguntara sobre efectos secundarios de la operación, el cirujano explicó que le podía empezar a sudar un poco la espalda. No obstante, el porcentaje de que esto suceda es muy bajo. A pesar de ello, y en caso de que esto sucediera, se podría revertir la operación. En definitiva, y en caso de que acepte la propuesta, David Broncano puede acabar con este problema para siempre.