Cómo saber si hace demasiado calor para pasear a tu perro este verano

La ola de calor se intensificará durante los próximos días en nuestro país. A pesar de que se esperan chubascos tormentosos en el norte y en el centro peninsular a lo largo de este jueves, la temperatura seguirá siendo elevada en gran parte del país. Por esa misma razón, y dado que durante los próximos días te enfrentarás a temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados en varias regiones, es importante saber cuándo es el mejor momento para sacar a tu perro de paseo.

El calor abrasador del asfalto puede acabar dañando las patas de los perros. Especialmente sus almohadillas, una de las zonas más sensibles de su cuerpo puesto que están en contacto directo con el suelo. Por lo tanto, y antes de salir a la calle a pasear con tu amigo o amiga, es importante saber si es un buen momento para hacerlo o no. ¿Y cómo podemos salir de dudas? Gracias a la técnica de los cinco segundos.

La técnica de los 5 segundos

Antes de salir a la calle es recomendable poner la mano sobre el asfalto durante cinco segundos. En caso de que no podamos aguantar el calor durante esos cinco segundos, nuestro perro no debería salir de paseo porque podría acabar herido. A pesar de que la piel de las almohadillas es más gruesa y oscura que la del resto de su cuerpo, y de que cuentan con una capa de grasa que sirve como aislante térmico, no es recomendable sacar a nuestro perro de paseo en estas condiciones.

Si el perro necesita salir a la calle, pero hace demasiado calor como para hacerlo, tan solo deberíamos sacarle por la sombra para que haga sus necesidades básicas y volver a casa. Para evitar este tipo de quemaduras te recomendamos que saques a tu perro a pasear a primera hora del día o que lo hagas una vez haya caído el sol. En caso de que vayas a sacarlo al mediodía, procura que no coincida con las horas en las que el sol pega con más fuerza para evitar cualquier incidente.

Los mejores momentos del día para sacar al perro de paseo

¿Cuál es el mejor momento para sacar a nuestro perro a pasear? A pesar de que todo dependerá de la rutina que hayas establecido con el animal, existen algunas franjas horarias que le ayudarán a afrontar el día con mayor intensidad. Durante la mañana, el perro debería disfrutar del paseo más largo del día (entre 30 minutos y una hora). Los sentidos del animal están especialmente sensibles durante las primeras horas del día, por lo que sacarles a la calle por la mañana es una buena opción para que olfateen, se relajen y alivien el estrés acumulado.

El paseo del mediodía debería ser corto y, en la medida de lo posible, por la sombra. Debido a las altas temperaturas, el perro debería salir un cuarto de hora para hacer sus necesidades, olfatear un poco y socializar con otros perros. Por último, y si vas a salir a pasear de noche, debes de tener en cuenta de que es la hora adecuada para favorecer la relajación del perro antes de ir a dormir. Por todo ello, se recomienda un paseo calmado, tranquilo y en el que el perro pueda olfatear lo que desee.