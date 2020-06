La Guardia Civil alerta: si recibes este mensaje relacionado con el Banco Santander, ten cuidado

La Guardia Civil ha alertado, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, sobre la proliferación de una nueva estafa mediante la que un grupo de ciberdelincuentes quiere robarte tus datos tanto personales como bancarios. Un nuevo caso de phishing, como otros tantos que hemos visto durante las últimas semanas, mediante el que los ciberdelicuentes se hacen pasar por una institución de renombre a través de un SMS o un correo electrónico para ganarse nuestra confianza.

En esta ocasión, tal y como explica la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), los estafadores se hacen pasar por el Banco Santander para explicarte que a partir de los próximos días no podrás usar tu tarjeta de crédito si no has activado el nuevo sistema de seguridad web: "Estimado cliente de Banco Santander. A partir del 23 de junio de 2020 no podrá utilizar su tarjeta si no se ha activado el nuevo sistema de seguridad web".

Así es la última estafa relacionada con Banco Santander: quieren hacerse con tus datos personales y bancarios

A continuación, y con el objetivo de convencerte sobre la importancia de activar el nuevo sistema de seguridad web, los responsables del ataque te hablarán sobre los beneficios de este servicio: "La nueva red de seguridad es una solución que garantiza una mayor seguridad y confiabilidad de sus operaciones". Una vez hecho esto, y después de explicarte las ventajas de esta plataforma, los estafadores y estafadoras te animarán a que lo actives cuanto antes.

🔊 Detectada campaña de emails 📧 fraudulentos que suplantan al Banco Santander. Redirige a una pág. web falsa para robar credenciales de acceso e información bancaria con la excusa de activar un nuevo sistema de seguridad.#NOPiques es #phishing ➕ℹ @osiseguridad 👇 pic.twitter.com/BjCmwKHQNb — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) June 25, 2020

Todo ello a través de un botón de color rojo, emulando así al corporativo de Banco Santander, que te redirigirá a una segunda pantalla. Tras acceder a esta segunda página web, los responsables del ataque te pedirán que escribas tu documento nacional de identidad (DNI) y la clave de acceso al Banco Santander. Una vez hecho esto, el cliente será redigirido a una nueva sección donde se le solicitará información referente a la firma electrónica: "Introduce las posiciones de tu firma electrónica".

Los estafadores se quedarán con todos tus datos: desde tu DNI hasta el número de la tarjeta de crédito

Por último, y tras superar esta pantalla, la plataforma nos reenviará a una tercera desde la que solicitarán el número de nuestra tarjeta de crédito, la fecha de caducidad del mismo y el código de seguridad. Una vez completado este trámite, y después de compartir nuestro número de teléfono con los responsables del ataque, nos llegará un SMS a nuestro dispositivo. Un mensaje que nos redirigirá a la página oficial de Banco Santander para dotar de mayor credibilidad al fraude.

Los responsables del ataque te pedirán todos tus datos. / OSI

Sin embargo, y mientras puedes llegar a pensar que has activado el nuevo sistema de seguridad de la página web, los estafadores y estafadoras se habrán quedado con tus datos tanto personales como financieros. Por todo ello, y si ves un mensaje de estas características, ni caso. En caso de duda, ponte en contacto con tu banco para saber si se trata de una estafa o si es un aviso real.