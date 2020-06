El Consejo pide una reforma legal "inaplazable" sobre la custodia compartida

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado luz verde a una guía de más de 400 páginas en torno a la custodia compartida reclamando, entre otras cosas, un cambio legal profundo para dejar claros los criterios y llamando a mejorar la coordinación judicial para que un proceso penal por violencia machista, por ejemplo, no pase desapercibido en el juzgado que decide sobre la custodia de un niño.

La guía, tal y como reveló en su momento la Cadena SER, ha sido elaborada después de más de un año de trabajo por parte de un grupo de jueces, fiscales, abogados y forenses coordinados por diversos vocales. Un trabajo similar al realizado en el pasado para elaborar guías de violencia de género o de trata de seres humanos. Han sido analizadas, entre otras cosas, diez años de sentencias del Tribunal Supremo y un total de más de 700 sentencias de tribunales territoriales.

El Consejo concluye que es una "necesidad inaplazable" llevar a cabo una reforma legal profunda admitiendo disfunciones y ángulos muertos en la legislación actual. Recomiendan más juzgados y fiscales especializados y que se regule "de manera clara y completa la custodia compartida" en materia como el tiempo que corresponde a cada progenitor, las aportaciones a la pensión de alimentos o el uso de los domicilios así como obligar a los progenitores a presentar un "plan de parentalidad" en el que cada uno haga sus propuestas de cara a la custodia que piden.

En cuanto a los criterios que ponen a disposición de los jueces de familia recuerda la guía que "no debe entenderse como un reparto aritmético de los tiempos de convivencia de los hijos con cada progenitor sino como ejercicio efectivo de una coparentalidad responsable" y que "el objetivo no es repartirse el tiempo a partes iguales sino equiparar la dedicación a los hijos e hijas en términos de tiempo y esfuerzo, y crear un vínculo afectivo que permita a los hijos e hijas mantener tanto el referente materno como el paterno".

Coordinación judicial

La guía, según informa el CGPJ en un comunicado, también aborda la necesidad de mejorar la coordinación entre juzgados para que los procesos civiles de familia y los posibles procesos penales de violencia machista u otros supuestos de violencia no discurran en paralelo sin que tengan constancia el uno del otro. Hay una "desconexión" entre unos y otros y "las resoluciones dictadas en el procedimiento civil de familia quedan incompletas sin la información sobre la marcha del proceso penal, que resulta imprescindible para adecuar las medidas relativas a la custodia de los hijos e hijas y evitar situaciones que incrementen el riesgo", o saber a tiempo si una causa penal ha sido archivada.

La guía pide priorizar siempre el interés del menor, como tiene dicho el Tribunal Supremo desde 2013, y recuerda que "no debe confundirse una situación de alta conflictividad en la pareja con las situaciones propiamente calificables de violencia de género o violencia familiar", que "la mera existencia de una denuncia por violencia de género no resulta suficiente para denegar la posibilidad de una guarda compartida" y añade que "si existe una situación de violencia estructural, se excluirá la guarda compartida aunque no exista condena penal firme".