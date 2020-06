El Gobierno celebra que el PP haya decidido salir del "frente del no"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros, que el principal objetivo de la reunión de este viernes ha sido impulsar un nuevo paquete de medidas para apoyar la economía y que se reactiven con más contundencia.

"Cuando se observa el conjunto de la sociedad con generosidad, se consiguen resultados óptimos para todos", ha dicho reconociendo la actitud de empresarios, sindicatos y autónomos. "Defendemos que las soluciones que requiere el país tienen que tener el mayor consenso posible. Los españoles necesitan más política útil y menos crispación".

Montero ha celebrado también que el PP haya cambiado de postura, saliendo del "frente del no" para votar junto al Gobierno el decreto de la "nueva normalidad" aprobado este jueves: "Es una cuestión nuclear que no tiene otro objetivo que proteger la salud de nuestros compatriotas. Siendo una cosa de sentido común, llama la atención que el apoyo del principal partido de la oposición sea noticia. Pero como no ha sido lo habitual, el Consejo de ministros lo celebra".

La ministra ha recordado además que este mismo viernes 74.000 personas van a rebibir, de oficio, el Ingreso Mínimo Vital. Una apuesta por la justicia social que, en su opinión, tiene que guiar también la gestión de los fondos europeos de reconstrucción, en la que esperan contar con la complicidad de la ministra de Economía, y candidata de presidir el Eurogrupo, Nadia Calviño.

"El Gobierno tiene puestos los cinco sentidos en esos fondos", ha dicho Montero, quien también ha reclamado el apoyo del PP en Bruselas.

Ampliación de los ERTE

Con el Real Decreto aprobado este viernes, el Gobierno quiere que las empresan que han recurrido a un ERTE puedan beneficiarse de la exoneración parcial de las cotizaciones sociales hasta el próximo 30 de septiembre. "Estas medidas incentivan la recuperación de la actividad y, por lo tanto, del empleo", ha dicho Montero.

Montero ha detallado además que los trabajadores afectados por el ERTe no van a perder ningún derecho relacionado con la prestación de desempleo. "Ojalá no tengamos que acogernos a nuevos ERTE de fuerza mayor antes de que tengamos la vacuna", ha añadido.

"Los ERTE ya no se ven solo como un recurso para las grandes empresas. Se ha capilarizado la utilidad de este instrumento para la mayor parte de nuestro tejido productivo, que está compuesto por la pequeña y mediana empresa".

El decreto aprobado esta mañana por el Gobierno también renueva las ayudas para trabajadores autónomos, con una exoneración descendente para los meses de julio, agosto y septiembre. Montero ha asegurado que, tras este Consejo de ministros, "España es un país mejor y cuenta con una mayor protección social".

Pero Montero no ha querido pronunciarse sobre la posición de la CEOE sobre la regulación del teletrabajo. "Hay que conciliar muchos intereses legítimos. De momento el Gobierno solo trabaja con distintos borradores".

Presupuestos y energía

Montero también ha explicado que "la orden de presupuestos va a salir muy pronto", pero –preguntada por los acercamientos a ERC o Ciudadanos– no ha dado detalles, como tampoco lo ha hecho en relación con el diálogo con Cataluña.

El Gobierno también ha dado luz verde al Fondo Español de Reserva para Actividades Electrointensivas, con un presupuesto de 200 millones de euros anuales. Una decisión que regula y apoya a un sector industrial que favorece la produccion de energía limpia y, según Montero, favorece la industrialización.

