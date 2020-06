La Fiscalía General volverá a investigar al fiscal del caso 'Tándem' por relación con la abogada de Podemos

La Fiscalía General del Estado ha anunciado este viernes que la inspección fiscal abrirá actuaciones para comprobar determinadas informaciones publicadas en los medios de comunicación que apuntan a una posible relación personal existente entre el fiscal del caso 'Tándem', Ignacio Stampa, y una de las abogadas, Marta Flor, que intervenían en esta causa como acusación popular por Podemos, y que, supuestamente, habría recibido filtraciones del sumario Tándem por uno de los fiscales del caso.

Según fuentes de la Fiscalía General, el servicio de inspección ha interrogado al fiscal sobre su actuación en el caso y este ha negado la existencia de una relación íntima con la abogada, o que haya trasladado datos confidenciales del sumario".

Febrero

La inspección fiscal abrió en febrero de este año un expediente por una denuncia de un particular para determinar la imparcialidad de este fiscal. Un mes después se archivó el caso "al no tenerse constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal, cuya inobservancia pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria".

Caso abierto

La Fiscalía, no obstante, no da carpetazo al asunto a la vista de posibles nuevas revelaciones como la publica este viernes por El Confidencial dónde se precisa otra conversación del grupo de Telegram que la letrada Marta Flor tenía con sus compañeros del equipo jurídico, en la que ésta informa que el fiscal, al que se refiere como 'Ironman', le ha comunicado "extraoficialmente, porque está secreto y no nos notificarán" que el juez había admitido unas "diligencias sin concretar nada más" y que "imagina" que son las que "ellos (fiscales) apoyaron".